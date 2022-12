Za zachovanie liptovskomikulášskej nemocnice spustili petíciu

Nemocnici v Liptovskom Mikuláši hrozí preradenie do najnižšej kategórie.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Obyvatelia liptovskomikulášskeho okresu spustili občiansku petíciu, ktorej cieľom je zachovanie nemocnice v okresom meste na súčasnej úrovni.

V rámci optimalizácie siete nemocníc jej hrozí, že bude preradená do najnižšej kategórie, teda budú tu fungovať len oddelenia rehabilitácie a doliečovania dlhodobo chorých pacientov.

Do nemocníc by museli obyvatelia okresu cestovať do susedných zariadení v Ružomberku alebo Poprade. V Žilinskom kraji je okrem liptovskomikulášskej nemocnice ohrozená aj nemocnica v Trstenej.

Petíciu je možné podpísať: vo štvrtok aj v piatok 8. a 9. decembra 10.00 -11.00 h Námestie osloboditeľov Župným domom 11.00 -12.00 h Námestie mieru pred Informačným centrom 12.00 -13.00 h Námestie osloboditeľov pred Župným domom 13.00 -14.00 h Námestie mieru pred Informačným centrom sobota – nedeľa 10. a 11. decembra 10.00 - 18.00 h v pokladni mestského Múzea Janka Kráľa sobota 11. decembra 9.00-17.00 h v budove Informačného centra na Námestí mieru 1

Veľký spád a množstvo turistov

Vyhlasovatelia petície uvádzajú, že spádová oblasť Liptovskej nemocnice predstavuje 72-tisí obyvateľov. Okrem toho ide o turisticky mimoriadne navštevovaný región. Poukazujú napríklad aj na to, že v rámci regiónu pracujú ľudia aj v jednom z ťažších odvetví ako je lesníctvo.

„Zaradenie nemocnice do prvej úrovne by znamenalo obrovské problémy a to najmä v dostupnosti, ako i v škále zdravotných výkonov. Časová dostupnosť obyvateľov regiónu k zdravotnej starostlivosti by sa značne skomplikovala, hlavne pre okolité obce, dediny a oblasti, kde mnoho ľudí nemá možnosť využitia osobnej dopravy a využívajú mestskú a prímestskú dopravu, ktorá je viazaná na okres, na čo zákon nepamätá,“ uvádzajú petičiari.