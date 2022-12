Liptovský futbalový zväz si uctil bývalých funkcionárov

Na stretnutí medzi najstarších patrili Dušan Kráľ a Imrich Magdoško.

LIPTOV. Nezabúdajú ani na bývalých členov a pracovníkov Liptovského futbalového zväzu. Preto LFZ zorganizoval v uplynulý piatok spoločné posedenie, na ktorom zaspomínali na minulé futbalové časy.



O stretnutí nám porozprával Igor Repa, predseda Liptovského futbalového zväzu: „Čas letí tak rýchlo, už sa toľko nestretávame ako niekedy. V dnešnej dobe sa väčšina úkonov a povinností spracováva a zasiela elektronicky. Pri náhodných stretnutiach s niektorými bývalými funkcionármi LFZ si podáme ruky, zaspomíname, aké to bolo za čias, keď oni riadili futbal na Liptove.

No takých pamätníkov je už málo a pýtajú sa na ostatných bývalých kolegov z ich čias. S väčšinou súčasných futbalových „dôchodcov“ som spolupracoval už osobne ako predseda LFZ, kedže tento post zastávam už tretie funkčné obdobie.

Aj na základe týchto stretnutí sme sa rozhodli, že si dáme tú prácu a oslovíme všetkých žijúcich bývalých funkcionárov a členov komisií LFZ.



Konečný zoznam bol 37 ľudí, zistili sme ich aktuálne adresy a poslali sme im písomne pozvánky poštou. Sedem z nich nereagovalo vôbec a sedem sa ospravedlnilo.



Takže v piatok 9. 12. 2022 sa stretlo v reštaurácii v centre Liptovského Mikuláša 23 pánov zo šedinami so svojimi starosťami a bolesťami.



Na posedení s obedom a pri pohári vínka sa im vrátila futbalová iskra do očí a rozprúdila sa veslá debata. Oprášili sa staré spomienky, s úsmevom na tvári.

Každý účastník dostal ďakovný list, kalendár a drobné reklamné predmety LFZ.

O tom, že toto stretnutie malo zmysel, svedčia poďakovania, úprimné stisky rúk, objatia, úsmevy a v závere aj slzy šťastia.



O to viac ma mrzí, že som sa pre náhle ochorenie nemohol osobne zúčastniť na tomto posedení s priateľmi. Aj preto chcem srdečne poďakovať sekretárovi LFZ Vladimírovi Hubkovi, že ma zastúpil a privítal, pozdravil a odovzdal zúčastneným darčeky od LFZ.

Takisto aj dvom členom VV LFZ pánom Bombovi a Podstrelencovi, ktorí sa tiež zúčastnili tohoto podujatia.



Priatelia, ďakujem vám, že ste priali naše pozvanie na vianočné posedenie, pevne verím, že to splnilo účel, ešte raz sa ospravedlňujem za moju neúčasť a teším sa na ďalšie stretnutie o rok.



Prajem vám a všetkým priaznivcom futbalu na Liptove krásne vianočné sviatky, hlavne zdravie a pár dobrých priateľov.“

