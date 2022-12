Hovorili sme, už s bývalým trénerom OŠK Likavka

Ivan Dittrych: „Keby chlapci ctili tréningy, nebol by som skončil.“ Likavským futbalistom po prvej polovici sezóny v šiestej lige v skupine B patrí desiata priečka s bilanciou 5 víťazstiev, 0 remíz a 8 prehier.

LIKAVKA. Futbalisti Likavky na ôsmy Liesek strácajú tri body, no na druhej strane len o dva viac získali ako tretia od konca Dlhá nad Oravou.

O jesennej časti, ktorú Likavka otvorila tromi víťazstvami, no potom ťahala aj čiernu šnúru siedmich prehier v rade, sme hovorili s trénerom mužstva Ivanom Dittrychom





Čo by ste povedali na úvod svojho hodnotenia?

Začal by som ešte letným prestupovým obdobím. Z kádra odišiel Peter Sališ, hráčsku kariéru skončil Michal Kondra a z mužstva tiež vypadol dlhodobo zranený Róbert Foťko. Zaznamenali sme citeľné straty. Mne osobne najviac chýbal Kondra, ktorý bol dušou tímu a vždy sa na neho dalo stopercentne spoľahnúť. Čo sa týka príchodov, boli to mladí hráči z nižších súťaží, keď išlo skôr o kvantitu ako kvalitu.



Napriek tomu mužstvo súťažný ročník 2022/2023 otvorilo takmer rozprávkovo, keď z piatich zápasov štyri vyhralo, čo vy na to?

Áno, úvod sezóny bol výsledkovo famózny. No zároveň športovo treba priznať, že pri chlapcoch stálo aj šťastie. Už vtedy absentovala väčšia kvalita. Napríklad, v stretnutí s poslednými Sučanmi sme viedli 4:1 a napokon sa to skončilo iba tesne 4:3, pričom súper v závere nevyužil dve čisté šance. Podobne to bolo pri víťazstvách s Blatnicou (4:2) či v Turčianskej Štiavničke (3:1). Nuž a potom sa aj šťastena od nás odklonila.



Čo bolo za následnou, až neskutočnou bodovou diétou, keď víťazný pokrik v kabíne opäť zaznel až 6. novembra v dohrávke 9. kola s Chlebnicami (1:0)?

Naše výsledkové trápenie sa začalo v 6. kole prehrou v Bystričke (1:4). Napriek dlhej