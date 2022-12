Futbalistka si splnila svoj sen a oblieka aj rozhodcovský dres

Linda Žuffová: „Nemôžem povedať, že hrať futbal je ľahšie ako rozhodovať.“ Mladá Liptáčka je aktívna futbalistka a začínajúca futbalová rozhodkyňa. Oboje ju baví a napĺňa. Chcela by sa stať úspešnou ženou vo futbalovom svete.

LIPTOV. Pokračujeme v rozhovoroch o futbalových rozhodcoch. Tentoraz sme sa rozprávali s mladou liptovskou rozhodkyňou Lindou Žuffovou, ktorá má však bohaté zápasové skúsenosti aj ako hráčka. Aktuálne hrá v slovenskom futbalovom veľkoklube Spartak Trnava.





Odkedy hrávate futbal a ako ste sa k nemu vlastne dostali?

Futbal hrávam od svojich 10 – 11 rokov, najskôr to začalo, ako kopanie do lopty s chlapcami na dedine, kde som začala hrávať aj za dedinský klub. Neskôr moje kroky viedli do mestského futbalového klubu MFK Tatran Liptovský Mikuláš, kde som futbalovo rástla, kým som neodišla do FC Spartak Trnava.



Prečo futbal? Keďže to nie je typický ženský šport...

Možno práve preto. Neviem si predstaviť seba napríklad tancovať. Pochádzam z futbalovej rodiny, odmalička som trávila čas na zápasoch a bola k tomu vedená. Ostalo mi to dodnes. Takže asi to bol môj osud.

Začínali ste v Tatrane, no aktuálne pôsobíte vo futbalovom veľkoklube Spartak Trnava. Ako ste sa dopracovali až tam?

V Tatrane som od svojich začiatkov trénovala a hrávala s chlapcami pod vedením trénera Barteka, výborný tréner. Mne ako dievčaťu po futbalovej stránke veľmi pomohlo futbalovo vyrastať medzi chlapcami. Väčšiu kvalitu tréningov som získala práve pri nich, tým, samozrejme, neodsúvam ženskú sekciu v Liptovskom Mikuláši, pri ktorej som posledné dva roky zápasovo pôsobila tiež.

Pri ženskej sekcii sa mi gólovo darilo, vtedy som bola najlepšou strelkyňou našej ligy. To neuniklo očiam trénerov z veľkých klubov ako je MŠK Žilina alebo FC Spartak Trnava, či už vtedy aj reprezentačnému trénerovi. Som fanúšičkou trnavského Spartaka, takže keď bola možnosť ísť tam, neváhala som. A dnes nebanujem a môžem povedať, že po futbalovej stránke to je v Trnave na veľmi vysokej profesionálnej úrovni.



Aké sú vaše doterajšie najväčšie športové futbalové úspechy?

Za môj veľký úspech a zároveň splnený sen považujem práve prestup z malého