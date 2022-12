Spoločnosť Fiving dáva ľuďom na Liptove prácu už tridsať rokov

Na začiatku príbehu liptovskomikulášskej spoločnosti Fiving stálo päť inžinierov, preto aj názov Fiving, teda skratka slov five, ako päť a ing, teda inžinieri.

Dnes patrí spoločnosť Fiving k známym a dobre etablovaným firmám v Liptovskom Mikuláši s ročnými tržbami v miliónoch eur a siedmimi desiatkami zamestnancov, ktorá obchoduje s celým svetom.

Začínali v priestoroch niekdajšieho domu služieb na liptovskomikulášskom námestí, kde si prenajímali od mesta kancelárie. „Začínali sme ako montážna firma pre telekomunikácie. Vznikli sme krátko po osamostatnení Slovenskej republiky, v čase, keď prebiehala digitalizácia Slovenska,“ vysvetlil Dezider Machovec, jeden zo spoluzakladateľov a od roku 2001 jediný majiteľ spoločnosti.

O dva roky sa presťahovali z kancelárií v dome služieb do väčšieho, do priestorov bývalých štátnych majetkov v liptovskomikulášskej mestskej časti Palúdzka. Najskôr boli v prenájme, potom sa im podarilo si nehnuteľnosti odkúpiť a rozšíriť sa do dnešného stavu.

Pre zaujímavosť, výrobné priestory sú dnes väčšie ako futbalový štadión. Ako povedal riaditeľ Dezider Machovec, v rozšírení výrobných priestorov plánujú pokračovať ďalej.

A prečo firma vznikla a dodnes pôsobí v Liptovskom Mikuláši? Pretože všetci, ktorí stáli pri jej zrode, boli domáci inžinieri, a aj preto funguje dodnes.

Od Japonska po Spojené štáty

Fiving sa vyprofiloval na spoločnosť, ktorá vyrába, dodáva, montuje a servisuje najmä vzduchotechniku, klimatizačné zariadenia. Ich pridanou hodnotou je, že zariadenia aj vyvíjajú. Každé jedno ušijú pre potreby klienta. Dodávajú ich na slovenský trh, no ich zariadenia možno nájsť vo všetkých kútoch sveta od Číny, Japonsko, cez Južnú Kóreu, Nemecko až po Spojené štáty americké. Uplatnenie nachádzajú všade tam, kde je potrebné chladenie alebo ohrievanie vzduchu. Inštalujú ho do veľkých výrobných fabrík, nemocníc, ale aj hotelov, kín, reštaurácií.

Starajú sa o to, aby pach z kuchyne nebol cítiť v celom hoteli, aby wellness zariadenia nemali problémy s plesňou a nadmernou vlhkosťou, aby v moderných nemocniciach dýchali pacienti a lekári vyčistený vzduch alebo aby ľudia v kanceláriách mali komfortné pracovné prostredie vďaka tomu, že menia chladný vzduch za teplý alebo naopak.

Vďaka ich riešeniam môžu fungovať veľké fabriky, pretože stroje pri svojej práci vytvárajú vysoké teplo a technológia Fivingu ho pomáha udržiavať pri želaných teplotách. Zariadenia vyvíjajú tak, aby mali čo najnižšie nároky na spotrebu elektrickej energie.

Hľadajú nových kolegov

Dezider Machovec s nadhľadom hovorí, že predávajú vzduch. Nie je to také jednoduché, pretože vzduch vďaka ich zariadeniam je taký, ako ho klient potrebuje. Keď treba, tak ho ochladzuje alebo ohrieva, čistí ho alebo zbavuje zápachu. A na to treba fortieľ, ktorý do svojej práce už tridsať rokov vkladajú v Liptovskom Mikuláši.

Vo Fivingu neplatí, že obuvník chodí bosý, svoje tepelné čerpadlá na princípe vzduch/voda a vzduch/vzduch naplno a úspešne využívajú pri vykurovaní a klimatizovaní vlastných výrobných priestorov.

Fiving sa zapája do systému duálneho vzdelávania, to znamená, že u nich praxujú študenti z neďalekej Strednej školy polytechnickej. Spoločnosti napriek tomu chýbajú zamestnanci, dnes ich pracuje vo Fivingu 75 a ďalších 10 by sa im ešte zišlo. Na nedostatok práce sa sťažovať nemôžu, ako vysvetlil Dezider Machovec, žiaden extrém nie je dobrý, ani keď je zákaziek málo, ani ak ich je priveľa.

„Chýbajú ľudia vo výrobe, potrebovali by sme aj konštruktérov vzduchotechniky. Priemerná mesačná mzda vo Fivingu je o 150 eur vyššia ako v konkurenčných spoločnostiach v regióne,“ uzavrel.

Fiving pripravuje sériovú výrobu vlastných zariadení

„Tým, ako sa dnes všetky budovy zatepľujú, rastú nároky na správne vetranie. Všade tam, kde sa zhromažďujú ľudia alebo sa nachádzajú technológie, je vetranie nevyhnutnosťou. Napríklad v kuchyniach je potrebné vymeniť vzduch 10- až 15-krát za hodinu. V bežnej kancelárii je to tri- až päťkrát. Odsledovali sme, že znižovaním náročnosti na vykurovanie rastie potreba vetrania, dnes je to už jedna k jednej,“ vysvetlil majiteľ spoločnosti Fiving Dezider Machovec.

Vetranie musí byť v prvom rade správne. „Napríklad, v zimnom období nemôžete vetrať tak, že fúkate ľuďom na hlavu 10-stupňový vzduch. Aby ste ho mohli dopraviť do miestnosti s ľuďmi, musí mať približne dvadsať až dvadsaťtri stupňov. V lete pri chladení sa dodržiava zásada distribúcie vzduchu maximálne o päť stupňov nižšej hodnoty, ako je teplota vonkajšieho prostredia,“ vysvetlil.

Spoločnosť Fiving oslavuje 30 rokov svojho fungovania. V Liptovskom Mikuláši navrhujú, vyrábajú, montujú a servisujú špičkové klimatizačné zariadenia a vzduchotechniku pre rôzne typy priestorov v priemyselnej aj rezidenčnej sfére. Svoje zariadenia navrhovali a skonštruovali vždy pre konkrétne potreby klienta. Vyvinuli zariadenie, ktoré by chceli vyrábať sériovo.

Prišli s kompaktným zariadením so širokým využitím

Veľkou pridanou hodnotou je, že Fiving nie je len o montovaní zariadení, ale aj o ich vývoji. Ich vlajkovou loďou je tepelné čerpadlo vzduch/vzduch s názvom Vesna. Vývoj, na ktorý získali aj grant, trval tri až štyri roky a podieľal sa na ňom tím odborníkov aj vedcov spolu so študentami. Zariadenie získalo viacero ocenení, napríklad Zlatú plaketu Racioenergia 2007, ktorú udeľuje Slovenská energetická agentúra.

Vesna je vetracia jednotka s rekuperátorom a tepelným čerpadlom. Dôležité ale je, že ide o kompaktné zariadenie, ktoré zabezpečuje efektívne a energeticky úsporné vetranie s možnosťou chladenia v letnom období. Oproti rekuperačným zariadeniam v ekodizajne dosahuje o 30 percent nižšie ročné energetické náklady.

Vesna má široké možnosti využitia, uplatnenie nachádza v priestoroch s potrebou hygienického vetrania, ako napríklad fitnes, wellness, reštaurácie, hotely, kancelárske priestory alebo priestory s technologickou potrebou vetrania.

V súčasnosti prebieha certifikačný proces zariadenia Vesna vo svetovo uznávanej spoločnosti Eurovent. Po úspešnej certifikácii plánuje firma Fiving rozbehnúť jej sériovú výrobu a na to chce postaviť novú výrobnú halu v miestach, kde fungujú dnes.

Vzhľadom na rastúcu cenu elektrickej energie v rámci svojich investičných zámerov plánujú na strechy inštalovať fotovoltické panely.

Ľudí varuje pred unáhlenými rozhodnutiami

Dezider Machovec poukázal na to, že súčasná energetická kríza nám môže pomôcť, pretože nás naučí šetriť. Napriek tomu varuje pred unáhlenými rozhodnutiami, ktoré môžu ľudia urobiť vzhľadom na aktuálnu krízu s energiami

Napríklad, pri prechode z plynu na čerpadlo vzduch/voda je pri súčasných nestálych cenách energií nemožné zistiť návratnosť investície a tým aj jej efektivitu.

„Naopak, systém Vesna, ktorý slúži na vetranie technických alebo hygienických prevádzok, dosahuje návratnosť do päť až šesť rokov. Dnes je to dokonca približne len rok a pol. Kompaktné tepelné čerpadlo vzduch/vzduch je v súčasnosti najefektívnejší spôsob vetrania,“ uzavrel majiteľ spoločnosti Fiving Dezider Machovec.