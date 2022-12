Ministerstvo nepracovalo v prípade zaradenia liptovskomikulášskej nemocnice s presnými údajmi

Nemocnica a župa žiadajú ministerstvo o prehodnotenie údajov. Hrádočania sa do Ružomberka pod pol hodinu nedostanú.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Ministerstvo zdravotníctva by malo v najbližších dňoch nemocniciam oznámiť, do ktorej kategórie budú patriť v rámci pripravovanej optimalizácie siete nemocníc. Liptovskomikulášskej nemocnici hrozí, že bude v najnižšej kategórii, kde, podľa predstavených programov, nebudú napríklad pôrodnica, oddelenia neonatológie, urgentnej medicíny neurológie, či detské oddelenie.

Ministerstvo zdravotníctva zaradilo nemocnice do kategórií podľa viacerých ukazovateľov, napríklad dojazdu autom pacientov v spádovej oblasti, či počtov zrealizovaných výkonov. Na základe podkladov, ktoré si vyžiadala žilinská župa, je ale zrejmé, že v prípade liptovskomikulášskej nemocnice nepracovalo ministerstvo s presnými dátami. Nesedia počty výkonov, v niektorých oblastiach eviduje ministerstvo nulové výkony, pritom nemocnica ich urobila niekoľko sto, v prípade anesteziologických výkonov niekoľko tisíc.

Z Hrádku do Ružomberka pod pol hodinu

Ani dojazdové vzdialenosti do nemocníc v Poprade a Ružomberka, kam by mali Mikulášania chodiť, presne nesedia. Pre chýbajúcu diaľnicu a extrémne preťažené cesty je nemysliteľné, aby sa do nemocnice dostali ľudia včas, do nemocnice druhého stupňa by to malo byť do 30 minút. Dojazdové vzdialenosti sa okrem toho počítajú pre jazdu autom, no nie všetci autá majú.

Pre porovnanie ministerstvo pracovalo s údajom, že obyvatelia mesta Liptovský Hrádok sa do Ružomberka dostanú za 27 minút. To je možné len v prípade, ak nie sú na ceste zápchy a vodič má diaľničnú známku.

Z Demänovskej Doliny počíta ministerstvo s dojazdom do Ružomberka 36 minút a nezohľadňuje fakt, že v letnej a najmä zimnej sezóne sa tu počet ľudí ráta na tisícky.

Nemocnica v spolupráci so župou správne údaje zaslala na ministerstvo a dúfa, že to zaradenie liptovskomikulášskej a trstenskej nemocnice prehodnotí, respektíve vyhodnotí ich zaradenie na základe správnych údajov.

Županka opätovne prisľúbila, že z nemocníc nebudú doliečováky