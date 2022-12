Najlepší futbalisti Liptova za rok 2022 si prebrali ocenenia

Hráčom Liptova Labaška, dobre sa bavil aj bývalý reprezentant Hyravý.

LIPTOVSKÁ TEPLÁ. V penzióne Motýľ v Liptovskej Teplej vo veľmi príjemnej atmosfére boli v piatok (16. decembra) ocenení najlepší futbalisti Liptovského futbalového zväzu (LFZ) podľa jednotlivých postov za rok 2022 a takisto laureáti ďalších ankiet – najlepší rozhodca, najlepší tréner a futbalista roka. Oficiálne sa o dve osobnosti rozšírila tiež Sieň slávy LFZ.



Po úvodnom slove prvého muža LFZ Igora Repu na pomyslené pódium vystúpili najprv nominovaní tréneri.

Tréneri z Ludrovej a Prosieka

„Od žiakov až po dorast som bol v ružomberskom klube. Potom prišiel na rad dedinský futbal, najprv to bola Lisková a potom ma pán Karol Hrnčiar stiahol do Ludrovej, kde som doteraz,“ odkryl svoje „pozadie“ top „dospelácky“ tréner, kouč OŠK Ludrová Martin Chmela.

„Po jeseni u nás v klube vládne spokojnosť, možno to mohlo byť aj lepšie, ale Palúdzka podľa mňa patrí na čelo.“ Na adresu svojich chalanov M. Chmela prehodil: „Asi najviac si vážim, že sú kolektívni a féroví, že futbal robia s radosťou a nie preto, že im to niekto káže.“

V mládežníckej kategórii bol vyhodnotený Jaroslav Pagáč z Prosieka.

„Momentálne u nás trénujem dorast. V spolupráci so Sielnicou a Kvačanmi máme v našej doline ako jediní dorastenecké družstvo. Ťažíme z toho, že v spomenutých dedinách sú zase žiacke tímy,“ vysvetľoval J. Pagáč, ktorý v minulosti ako hráč pôsobil tiež v Ružomberku a v Liptovskom Mikuláši.

Píska a hrá najvyššiu súťaž

Status najlepší arbiter patril Miroslavovi Socháňovi. „Pískam ešte len tri roky, po tom, čo som ako policajt išiel do výsluhového dôchodku. Prvý raz, asi pred dvanástimi-trinástimi rokmi, ma oslovil Stanko Bomba, no vtedy som si to nedokázal predstaviť skĺbiť so svojou robotou,“ dozvedeli sme sa od súčasného rozhodcu a predtým aktívneho futbalistu, ktorý prešiel všetkými kategóriami.



Cenu rozhodca talent si prevzal len 20-ročný Adam Matoš, hráč fortunaligového