V Tatrane všetko prispôsobujú dôležitej záchranárskej jarnej časti

Sezónu a trojtýždňovú zimnú prípravu hodnotia prezident MFK Tatran Milan Mikušiak, tréner Marek Fabuľa, športový riaditeľ Ján Papaj a patriot Tomáš Staš. Do mikulášskeho fortunaligového Tatrana prišiel okamžite po skončení jesennej časti súťaže nový tréner, ktorý by mal mužstvo dať dokopy, aby na jar obstálo a zachránilo sa v najvyššej súťaži.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Futbalisti MFK Tatran v sezóne svojimi výkonmi neohúrili. Aj keď hrali na vysokej úrovni, na ich konte je minimum bodov a sú na chvoste tabuľky jesennej časti súťaže. Avšak ligu chcú s určitosťou zachrániť a tomu podrobujú všetko.



Veľkou zásadnou zmenou v poslednom období bolo angažovanie nového hlavného trénera Mareka Fabuľu, ktorý na tomto poste vystriedal Jozefa Kostelníka.

Zároveň pre zotrvanie vo Fortuna lige je potrebné dobudovanie a zmodernizovanie futbalového stánku v Okoličnom. Aj tu je všetko pripravené, aby sa mohla výstavba v novom roku začať.



Na Tatrane sme boli aj osobne a o všetkom sme sa rozprávali s hlavnými predstaviteľmi klubu MFK Tatran Liptovský Mikuláš.

Prezident

Všetko sa začalo už v úvode

Zhodnotenie jesennej časti sezóny 2022/2023 očami prezidenta MFK Tatran L. Mikuláš Milana Mikušiaka:

„Na úvod môjho hodnotenia sa musím ešte vrátiť do minulého ročníka, kde jeho záver bol odrazovým mostíkom pre nasledujúcu sezónu,“ začal rozprávať prezident.

A tu treba zdôrazniť niektoré skutočnosti.

„Pri mužstve skončil na vlastnú žiadosť tréner Marek Petruš, ktorý bol zviazaný s mužstvom s jeho vtedajšími peknými úspechmi. Jednak s historickým postupom mužstva do Fortuna ligy a následne s úspešným účinkovaním v prvej sezóne v najvyššej súťaží. A aj kvalifikačný barážový zápas o účasť v Konferenčnej európskej lige bol takou čerešničkou na torte. Toto sa všeobecné opomenulo, že práve toto bol historický najväčší úspech nášho klubu v jeho doterajšej histórii,“ zaspomínal na predošlú úspešnú sezónu Mikušiak a následne dodal, kde sa to začalo lámať.

„V závere sezóny sa nám vážne zranil líder a kapitán mužstva Richard Bartoš, keď asi v najsledovanejšom zápase nášho klubu, v liptovskom derby proti MFK Ružomberok, ktorý sme síce vyhrali 3:2, ale práve vtedy sme prišli aj o motor mužstva, čo sa následne prejavilo práve v tejto aktuálnej sezóne, kde chýbal celú jesennú časť.“



Aktuálny nový ročník sezóny 2022/23 sa tak začal bez kapitána a v podstate aj bez svojho úspešného trénera.

„A už prechádzame na začiatok tejto sezóny. Odišiel už spomínaný tréner Petruš, nehral Bartoš. Aj naša celá obrana sa rozsypala, viacerí hráči základnej zostavy sa zranili alebo odišli, pretože boli u nás na hosťovaní, a začal sa napĺňať nový ročník, kde sme už v úvode strácali.

Angažovali sme trénera Kostelníka a aj sedem nových hráčov, ktorí sa pomaly ale postupne zohrávali. A aj keď sme v úvode neprehrávali, no, žiaľ, ani nevyhrávali, tak body pribúdali veľmi pomaličky, len za remízy. A aby toho nebolo málo, tak v 6. kole cestujeme na zápas do Trenčína, kde už v 15. minute prichádzame o našu brankársku jednotku Sváčeka, ktorého zranenie vyradí na ďalších päť zápasov. A navyše pri návrate z Trenčína, kde sme prehrali tesne 2:1, náš klubový autobus mal dopravnú kolíziu, pri ktorej celá záloha mužstva – Gerat, Staš a Vaclavík utrpeli zranenia a tie ich stáli účasť v najbližších dôležitých zápasoch. A navyše, po ich návrate bola ich forma nenávratne preč,“ zaspomínal prezident na problémy, ktoré Tatran v úvode sezóny zažíval.

Nebodovali ani s nováčikmi

Veľkou a citeľne aj bodovou stratou boli zápasy s tohtoročnými nováčikmi súťaže.