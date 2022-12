Slafkovský chce ešte potiahnuť kariéru: "Uvidíme, čo povie telo"

Vodný slalomár z Liptova, kanoista Alexander Slafkovský skončil na siedmom mieste, v ankete najlepších športovcov Slovenska.

Bratislava /19. decembra/. Vodný slalomár Alexander Slafkovský má za sebou úspešnú sezónu, ktorá vyvrcholila dvoma striebornými medailami na majstrovstvách sveta. V nemeckom Augsburgu obhájil druhé miesto v C1 a ďalšie pridal v hliadkach spolu s Matejom Beňušom a Markom Mirgorodským. Okrem toho triumfoval aj na podujatí SP v Tacene a za svoje výkony si vyslúžil siedme miesto v koncoročnej ankete Športovec roka.



Slafkovský zopakoval v Augsburgu strieborný úspech z roku 2021 a tentoraz mu pomohol medzi najlepšiu desiatku slovenských športovcov.

"Tým, že vlani mi striebro z MS nezabezpečilo miesto v najlepšej desiatke, tak teraz ma teší, že sa mi tam podarilo dostať a byť zase medzi najlepšími športovcami," povedal na slávnostnom galavečere.



Rok 2022 zhodnotil ako úspešný, i keď sa pre neho nezačal dobre. Na domácom európskom šampionáte v Liptovskom Mikuláši totiž nepostúpil do finále:

"Zlý začiatok, dobrý koniec, asi tak sa to dá povedať najjednoduchšie. Úvod nebol podľa mojich predstáv, domáce ME nevyšli a ten dotyk na poslednej bránke bol dlho v mojej hlave. Ale potom to začalo gradovať a majstrovstvá sveta vypálili naozaj veľmi dobre."



Tridsaťdeväťročný slalomár už viackrát naznačil, že sa jeho kariéra pomaly blíži ku koncu a jeho ďalšie pokračovanie bude závisieť od jarnej prípravy.

"V hlave stále platí, že myslím na olympijskú miestenku do Paríža. Uvidíme, čo povie telo, ale ak to pôjde, nedám svoju kožu zadarmo. Telo mi už niekoľko rokov dáva znať, že musím robiť veci trošku inak. Na jar pôjdeme na také naše najdôležitejšie sústredenie a ak tam budem schopný sa pripraviť na sezónu, tak pôjdem ďalej. Ak nie, skúsim ešte nejaké alternatívy, ak to nepôjde, tak bohužiaľ," prezradil.



Slafkovského potešilo, že víťazkou ankety sa aj tento rok stala jeho rodáčka z Liptova Petra Vlhová.

"Zostalo to doma, čo viac povedať. Myslím si, že bolo celkom jednoznačné a zaslúžené, že ona bude kráľovná tohto roku. U nás na Liptove máme tuhý koreň, sme vybičovaní mrazom a vetrom, tak asi preto sme takí úspešní," dodal.

