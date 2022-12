Dlhé roky hrával futbal, teraz je rozhodca. Pôvodne však chcel hrať hokej

Ján Nemec behá s píšťalkou po trávniku, jeho synovia hviezdia na ľade. Liptovskí futbalisti meno Ján Nemec dobre poznajú, pretože im rozhoduje futbalové zápasy už niekoľko rokov. Ale mnohí športoví fanúšikovia poznajú toto priezvisko aj vďaka svetovej draftovej hokejovej dvojke – synovi Šimonovi.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. V dnešnom diele o futbalových rozhodcoch sa bližšie pozrieme na bývalého futbalistu, dnes už futbalového rozhodcu, ktorý na Liptove rozhoduje približne šesť rokov – Ján Nemec.



Jeho dvom synom však viac učaroval hokej, aj keď v ich športovej kariére v jej začiatkoch futbal nemohol chýbať. Prednedávnom sa stal starší z bratov Šimon draftovou hokejovou dvojkou v americkom drafte NHL. A mladší Adam aktuálne ťahá skvelými výkonmi hokejových mikulášskych Drakov v doraste.





S liptovským futbalovým rozhodcom Jánom Nemcom sme sa stretli, aby sme sa s ním porozprávali.



Od kedy sa venujete futbalovej rozhodcovskej činnosti?

Dlhé roky som bol aktívny futbalista, tak to rozhodovanie už bolo blízko. Po skončení s futbalom ako hráč som postupne prešiel k rozhodcom. Bolo to približne v rokoch 2016 – 2017. Teda rozhodujem už približne šesť rokov.



Ako rozhodcov vnímajú samotní futbalisti?

Myslím si, že je to všetko v norme. Oni si prišli zahrať futbal a my rozhodcovia máme dohliadať na pravidlá. Aj keď niekedy si človek veru hocičo vypočuje, ale je to všetko v norme.



Aký ste typ rozhodcu? Uprednostňujete tvrdšiu hru alebo pískate všetko?

Skôr som za taký ten anglický štýl hry, teda tvrdšiu hru. Samozrejme, všetko musí byť na únosnej miere. Zatiaľ som nemal nejaké výrazné problémy s hráčmi.