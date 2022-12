Kúpeľné mestečko má 6–bodové manko na lídra, ale živí postupový cieľ

Futbalistom ŠK Lúčky-kúpele po prvej polovici sezóny patrí v ôsmej lige druhá priečka so ziskom 31 bodov (9 víťazstiev – 4 remízy – 0 prehier).

LÚČKY. Vlani si v dedine pripomenuli futbalovú deväťdesiatku. Avšak veľká túžba – jubileum vyšperkovať postupom do najvyššej liptovskej súťaže, sa nenaplnila. Mužstvo skončilo druhé za Hrboltovou. Aj do súťažného ročníka 2022/2023 Lúčky vstúpili s jednoznačným cieľom, a to vybojovať si siedmu ligu.





V kolónke prehier sa síce pýšite s nulou, lenže jesenný líder z Hýb vám odskočil o šesť bodov, čo vy na to? – znela naša prvá otázka 36-ročnému hrajúcemu trénerovi ŠK kúpele Stanislavovi Vyšnému.

Výsledkovo mužstvo nezvládlo tri zápasy vonku. Boli z toho remízy, ktoré nás mrzia. Dva body nám ušli v Podturni, kde nás zradil terén, na takom ťažkom nie sme zvyknutí hrať. Do Hýb sme cestovali len dvanásti, a to ešte ja som sa zranil, no napriek tomu, vzhľadom sa na šance, sa malo vyhrať. O stretnutí v Prosieku ani nehovorím. Celý zápas sme boli lepším tímom a už do polčasu mohlo byť o výsledku rozhodnuté. Veď chlapci mali päť-šesť čistých šancí.



Jeden egálový výsledok ste si však do tabuľky pripísali aj doma s Beňadikovou (2:2), čo bolo za tým?

To bol taký vyrovnaný zápas, takže viac-menej spravodlivá deľba bodov.



Čo ešte z celkového pohľadu by ste k jeseni dodali?

Spokojný som, že mužstvo ani raz neprehralo. Kým v jeseni sme zväčša k ťažším