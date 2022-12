Revúcky Tatran má toľko bodov za polčas, ako vlani za celú sezónu

Tím výrazne potiahol aj najlepší kanonier súťaže Mastiš. V IX. futbalovej lige po trinástich kolách druhá priečka, za jesenným lídrom Komjatnou (31 bodov), patrí TJ Tatran Liptovské Revúce, ktorý s hrajúcim trénerom Ľubomírom Ďaďom získal 27 bodov.

LIPTOVSKÉ REVÚCE. Futbalisti TJ Tatran Liptovské Revúce bilancovali svoje vystúpenie po jesennej časti, v ktorej uhrali 8 víťazstiev, 3 remízy a len 2 prehry.

Za povšimnutie stojí, že v súťažnom ročníku 2021/2022 Revúčania, keď skončili piati, rovnaký bodový záber mali na konci celej sezóny, teda po 24. kole a pri hrozivom skóre 39:67.

Teraz pomer gólov je jasne plusový 32:18. S predsedom miestnej TJ Michalom Sanigom sme hovorili aj o malom vzkriesení „koženej“ v dedine.





Vládne v Tatrane pohoda či jeseň mohla byť ešte vydarenejšia?

Úplne spokojní nie sme. Posledné tri stretnutia nám vôbec nevyšli podľa predstáv, veď chalani z deviatich možných bodov získali len dva. Pred touto minisériou sa naše mužstvo nachádzalo na čele tabuľky. Žiaľ, o vedúcu pozíciu sme potom prišli.



Čo sa stalo v závere, prečo zrazu nastal taký zlom?

Začalo sa to prehrou 0:1 vo Svätom Kríži, keď domáci futbalisti išli do vedenia a potom to ´zabetónovali´. My sme sa vpredu nedokázali presadiť a pri našom útočníkovi v kuse boli traja hráči súpera. Potom do Revúc pricestovala Demänová. Na naše prekvapenie vytiahla veľmi dobrý výkon a vyrovnaný duel sa skončil remízou 1:1. Nuž a na záver rovnaký výsledok priniesol zápas vo Valaskej Dubovej. Domáci raz vystrelili na bránu, no bol z toho gól. Na druhej strane naši hráči