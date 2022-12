Betlehemské svetlo príde do Ružomberka v stredu, v L. Mikuláši ho už majú

Tradičný symbol Vianoc, betlehemské svetlo, prinesú skauti do Ružomberka v stredu (21. 12.). Na liptovskomikulášsky mestský úrad plamienok dorazil v pondelok.

LIPTOV. Tradičný symbol Vianoc, betlehemské svetlo, prinesú skauti do Ružomberka v stredu (21. 12.). Na liptovskomikulášsky mestský úrad plamienok dorazil v pondelok. Obe mestá o tom informovali na sociálnej sieti.

Svetlo si obyvatelia Liptovského Mikuláša môžu prevziať do stredy vo vstupnej hale radnice počas otváracích hodín.

"Priamo od skautov si ho môžu odpáliť aj pod arkádami Múzea Janka Kráľa, a to 23. decembra od 15.00 do 18.00 h a na Štedrý deň od 10.00 do 12.00 h," povedala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.

Do Ružomberského okresu donesú betlehemské svetlo skauti z 9. zboru Laca Krónera. Plamienok odovzdajú primátorovi Ľubomírovi Kubáňovi počas programu Ružomberských Vianoc. "Priamo na mieste si ho budú môcť odpáliť aj Ružomberčania. Vo farskom Kostole sv. Ondreja bude svetlo k dispozícii 23. decembra na svätej omši o 16.00 h," priblížilo mesto Ružomberok.

Svetlo z Betlehema nesie posolstvo pokoja, lásky, mieru, jednoty. Skauti ho tento rok vlakom roznesú po celom Slovensku, postupne ho budú distribuovať vo viac ako 300 mestách a obciach.

