Obnovený lyžiarsky areál na Podbrezinách spustili do prevádzky

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. V Liptovskom Mikuláši spustili v utorok do prevádzky obnovený lyžiarsky areál pri sídlisku Podbreziny. Návštevníkom ponúka lyžiarsky vlek s dĺžkou 700 metrov, prevýšením 100 metrov a technickým zasnežovaním.

Podľa primátora mesta Jána Blcháča sa začala prevádzka vďaka nadšeniu ľudí, ktorí sa odhodlali obnoviť prevádzku areálu, kde začínala kariéru Petra Vlhová. "Som rád, že tu nájdu športové lyžiarske vyžitie mnohí Liptovskomikulášania, ktorí budú mať aj polovičnú zľavu na vleky. Podmienky sú dobré, na svahu je priemerne pol metra snehu," povedal.

Spustenie strediska je súčasťou spolupráce na základe memoranda, ktoré v decembri oficiálne spečatili predstavitelia mesta, Združenia športových klubov Jasná, Ski Teamu Vlha a prevádzkovateľa.

Víziou do budúcnosti je to, aby v lokalite vzniklo športové centrum s celoročným využitím. Má niesť meno olympijskej medailistky v zjazdovom lyžovaní a liptovskomikulášskej rodáčky Petry Vlhovej, čo potvrdil aj jej otec Igor Vlha. V areáli chcú zmodernizovať zasnežovanie, vybudovať detský vlek, v pláne je sedačková lanovka a dobudovanie bežeckých tratí. "Spoločne chceme, aby toto miesto bolo využité v lete aj v zime. Je tam široká škála možností, veľmi pekné prostredie a pre mesto i obyvateľov to bude mať veľký význam," uviedol Vlha.