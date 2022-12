Nemocnicu v Liptovskom Mikuláši zaradili do najnižšej kategórie

Informáciu priniesla žilinská županka Erika Jurinová.

Šéfredaktor - MY Liptov

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Liptovskomikulášsku nemocnicu zaradilo ministerstvo zdravotníctva do najnižšej prvej kategórie v rámci pripravovanej optimalizácie siete nemocníc. Informovala o tom žilinská županka Erika Jurinová na sociálnej sieti.

„Naše nemocnice dostali rozhodnutia o zaradení do siete. Zo štyroch tri naše nemocnice sú zaradené ako regionálne. S jednou, našou liptovskou, ešte pokračujeme v argumentácii. Nevzdávame to. Nemocnica, aj keď je nateraz zaradená do kategórie jedna, bude poskytovať všetky programy tak ako boli pacienti zvyknutí. Nič sa nemení,“ napísala Jurinová.

(zdroj: Ľubica Stančíková)

„S nevôľou sme prijali informáciu, že naša nemocnica, ako jediná žilinská župná nemocnica, zostala v najnižšej úrovni. Ostatné sú potvrdené ako regionálne,“ reagoval liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč na mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo niekoľko hodín po tom, ako županka zverejnila oznámenie.