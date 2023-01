Liptáci pôjdu v zime aj do Turecka, Fabuľa verí v záchranu

Fortunaligisti klubu MFK Tatran Liptovský Mikuláš odštartovali v utorok /4. 1./dôležitú zimnú prípravu do nadchádzajúcej jarnej časti. V nej sa pokúsia o záchranu najvyššej súťaže, pretože po jeseni figurujú na chvoste tabuľky.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Dlhé roky hrával futbal, teraz je rozhodca. Pôvodne však chcel hrať hokej Čítajte

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Po jesennej časti posledný tím najvyššej slovenskej futbalovej súťaže MFK Tatran Liptovský Mikuláš odohrá v zimnej príprave osem zápasov, z toho tri v rámci sústredenia v Turecku.

Nový hlavný tréner Marek Fabuľa sa ťažkej výzvy udržať mužstvo vo Fortuna lige neobáva aj napriek sedembodovému manku na predposlednú Skalicu.

"Samozrejme, že nás čaká veľmi tvrdá príprava. Vieme, že na jar hráme v podstate o všetko. Ale neobávame sa toho a urobíme všetko pre to, aby bol tento tím do jarnej časti súťaže stopercentne pripravený," povedal Fabuľa a smerom k zloženiu kádra poznamenal: "Ešte nie je kompletný, zatiaľ nás posilnil jeden nový útočník David Fadairo, koncom týždňa k nám majú prísť ďalší noví hráči. Chceli by sme sa posilniť o jedného hráča v obrane, strede poľa i v útoku. Uvidíme, ako to celé do seba zapadne."

Do plného tréningového procesu sa zapojil aj bývalý kapitán Liptákov a veľká opora tímu Richard Bartoš. Ten sa vrátil na trávniky po vážnom zranení krížneho kolenného väzu.

"Od operácie uplynulo už deväť mesiacov. Mám za sebou individuálny tréning, snažil som sa udržiavať a predovšetkým dať nohu do poriadku. Dnes sa už cítim dobre a preto verím, že noha vydrží a opäť budem môcť byť tímu nápomocný," povedal Bartoš.



Generálku na jarnú časť fortunaligovej sezóny odohrá Liptovský Mikuláš 4. februára proti poľskému tímu Zaglebie Sosnowiec. O týždeň neskôr už Tatran nastúpi v jarnej ligovej ouvertúre proti Spartaku Trnava.



Program zimnej prípravy:

7. januára: ETO Györ - Liptovský Mikuláš /v Dunajskej Strede, 13.00 h/

11. januára: Michalovce - Liptovský Mikuláš

14. januára: Prešov - Liptovský Mikuláš

18. januára: Liptovský Mikuláš - Sandecja Nowy Sacz /v Poprade/

21.-29. januára: sústredenie v Turecku /tri zápasy/

4. februára: Zaglebie Sosnowiec - Liptovský Mikuláš (14.00 h)

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Najlepší futbalisti Liptova za rok 2022 si prebrali ocenenia Čítajte

Súvisiaci článok