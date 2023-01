Vlhová tretia v obrovskom slalome: "Dala som do toho všetko"

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v sobotnom obrovskom slalome Svetového pohára tretie miesto. V slovinskej Kranjskej Gore zaostala o 40 stotín sekundy za Kanaďankou Valerie Grenierovou, ktorá slávila premiérové víťazstvo v SP v kariére. Druhá skončila Talianka Marta Bassinová (+0,37), ktorá zvýšila svoj náskok v priebežnej klasifikácii disciplíny.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Vlhová po druhom mieste v Záhrebe: "Hodnotím to pozitívne" Čítajte

LIPTOV, KRANJSKA GORA. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v sobotnom obrovskom slalome Svetového pohára tretie miesto. V slovinskej Kranjskej Gore zaostala o 40 stotín sekundy za Kanaďankou Valerie Grenierovou, ktorá slávila premiérové víťazstvo v SP v kariére. Druhá skončila Talianka Marta Bassinová (+0,37), ktorá zvýšila svoj náskok v priebežnej klasifikácii disciplíny.



Vlhová dosiahla 64. pódiové umiestnenie v prestížnom seriáli, siedme v tejto sezóne. V obráku bola predtým druhá v Semmeringu a tretia v Sestriere.

"Bolo to dobré druhé kolo, aj keď nie dokonalé, keďže som tretia. Snažila som sa ísť trochu inak, agresívnejšie, čistejšie. Sneh mi naozaj vyhovoval, nebolo to ani tvrdé, ani mäkké, mala som dobré lyže, dobrý setup. Dala som do toho všetko a je z toho ďalšie pódium. Chcem sa poďakovať fanúšikom, že sem prišli v takom počte a že mi fandia. Bolo ich počuť, keby tu neboli Slováci, nie je tu atmosféra," uviedla pre JOJ Šport Vlhová po svojom 17. pódiovom výsledku v obrovskom slalome.

Na čele SP zostala Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá sa umiestnila v sobotu až na 6. priečke (+1,33), Vlhová je druhá.



V 1. kole pretekárkam zhoršovala jazdu znížená viditeľnosť, spodnou časťou sa pohybovala mierna hmla. Vlhová zajazdila šiesty najlepší čas, keď za prekvapujúcou líderkou Grenierovou zaostala o 36 stotín. Slovenka išla od úvodu razantne, dala si pozor na kritickú bránku pred prvým medzičasom, kde sa menil smer zjazdovky a po druhom sektore tesne viedla pred dovtedy vedúcou Švajčiarkou Larou Gutovou-Behramiovou. Dolu bola trochu menej aktívna a v cieli sa zaradila na priebežnú tretiu pozíciu. Neskôr ju predbehli ešte tri pretekárky.

"Myslím si, že to nebolo až také zlé. Mala som pocit, akoby to môžem viac atakovať. Išla som, čo to dá, ale viem, že môžem zajazdiť ešte lepšie. Takže to bude hlavný cieľ do 2. kola. Trať je super, mala som pocit, že na prehliadke to bolo ešte tvrdšie, počas 1. kola aj vplyvom tepla trať trochu povolila, ale podmienky sú super," povedala Vlhová. Grenierová so štartovým číslom 12 sa prvýkrát v kariére dostala na čelo po 1. kole obráku, viedla o štyri stotiny pred Gutovou-Behramiovou, tretia bola Talianka Federica Brignoneová (+0,16).

V 2. kole Vlhová na priamejšie postavenej trati zvolila agresívnejšiu jazdu. Svoj náskok na dovtedy vedúcu Coralie Frasse Sombetovú zvýšila na 2. a 3. medzičase až na 54 stotín a dolu ešte zrýchlila. Podarilo sa jej zajazdiť bez chýb, v cieli mala k dobru 0,93 s na Francúzku a hlásila veľkú spokojnosť.

"Prvé kolo nebolo dokonalé, pokazila som strednú pasáž. V druhom sme boli nasekané, musela som ísť naplno. Dala som si pozor na všetky úseky, vedela som, ako pôjdem. Som veľmi rada, že som dala takú dobrú jazdu," povedala po pretekoch v mixzóne.

Na jej jazdu nestačila ani Mikaela Shiffrinová, ktorá si tak musí počkať na 82. víťazstvo a ženský rekord krajanky Lindsey Vonnovej. Američanka po šnúre piatich triumfov napokon skončila až šiesta. Bassinová potom prekonala Vlhovej čas o tri stotinky, Brignoneová a Gutová-Behramiová sa však zaradili za Slovenku. Grenierová tlak zvládla a jej premiérové pódiové umiestnenie v SP bolo hneď aj víťazným.

Kanaďanka zašla v oboch kolách najlepší čas. "Nemám slov. Nemôžem tomu stále uveriť. Som taká šťastná, je to neskutočné. Pred druhým kolom som bola uvoľnená, cítila som sa normálne a riskovala som," povedala pre FIS 26-ročná Grenierová, ktorá bola vlani v obráku v Kranjskej Gore štvrtá. Ďalší obrovský slalom absolvujú ženy v slovinskom stredisku v nedeľu (9.30/12.30).



Výsledky sobotného obrovského slalomu SP žien v Kranjskej Gore:

1. Valerie Grenierová (Kan.) 1:55,01 min., 2. Marta Bassinová (Tal.) +0,37 s, 3. Petra VLHOVÁ (SR) +0,40 , 4. Federica Brignoneová (Tal.) +0,53, 5. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) +0,56, 6. Mikaela Shiffrinová (USA) a Coralie Frasseová Sombetová (Fr.) +1,33, 8. Ana Buciková (Slovin.) +1,38, 9. Sara Hectorová (Švéd.) +1,50, 10. Mina Fürstová Holtmannová (Nór.) +1,65

Celkové poradie SP (17 z 38): 1. Shiffrinová 1015 b., 2. VLHOVÁ 646, 3. Wendy Holdenerová (Švaj.) 511, 4. Sofia Goggiová (Tal.) 470, 5. Gutová-Behramiová 416, 6. Bassinová 415

Poradie v obr. slalome (5 z 10): 1. Bassinová 380 b., 2. Shiffrinová 300, 3. Gutová-Behramiová 297, 4. VLHOVÁ 286, 5. Brignoneová 224, 6. Hectorová 201

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Liptáci pôjdu v zime aj do Turecka, Fabuľa verí v záchranu Čítajte

Súvisiaci článok