Pod Čebraťom žiadna nová tvár, ale bez Regáliho, Moronga a Lichého

Deň pred Tromi kráľmi sa do zimného prípravného menu na svojom štadióne pustili futbalisti MFK Ružomberok, ktorým po fortunaligovej jeseni patrí piata priečka.

RUŽOMBEROK. Pre ochorenie na úvodnom zraze chýbal brankár Ivan Krajčírik a tiež ďalší traja hráči z jesenného kádra, ktorí zavŕšili svoju misiu pod Čebraťom – Martin Regáli (upísal sa belgickému KV Kortrijk), Adam Morong (prestup do Skalice), Filip Lichý (skončenie hosťovania). Kabínu okysličili akurát chalani z vlastnej dorasteneckej devätnástky, takže aktuálne v kolónke príchody sa vyníma nula.



Ako povedal hlavný kouč Peter Struhár, chce dať priestor mladým hráčom z vlastnej liahne, ktorých bude testovať celý január. Realizačný tím pokračuje kompletne v starom zložení.

Ako nahradiť zakončovateľa?

Samozrejme, najväčší rozruch spôsobil zahraničný angažmán slovenského reprezentanta Regáliho, ktorý v jeseni pomohol Ruži siedmimi gólmi a dvomi asistenciami.

„Ako mužstvu bude chýbať, ukáže sa až na jar. V každom prípade tohto hráča je veľmi ťažké nahradiť. Maťo počas predchádzajúcich dvoch sezón podával výborné výkony. Netajím, čakal som, že k tomuto môže dôjsť, aj som to hráčovi prial. Je to veľký profesionál, ktorý makal na sebe a už má aj trochu vyšší vek. Svojou výkonnosťou si určite zahraničný angažmán zaslúžil a dúfam, že sa mu v Belgicku bude dariť,“ komentoval Regáliho zmenu futbalovej adresy Struhár.

Hráčom končia „péenky“



V doterajšej časti sezóny úradujúceho vicemajstra dosť kvárili vážne zdravotné problémy, ktoré skresávali jeho silu, hernú kvalitu i efektivitu. Pozitívnou správou však je, že postupne sa dlhodobejší maródi začínajú do mužstva vracať. „Našu jesennú časť výrazne ovplyvnila veľká maródka. Absenciami Mateja Kochana, Kristofa Domonkosa a Martina Boďu nám ´odišlo´ veľmi veľa gólov. Prví dvaja