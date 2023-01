Na Štefanskom behu štartovalo takmer 200 pretekárov, najrýchlejšÍ bol Košút

Druhý raz sa vlani bežalo v ružomberských uliciach. Na začiatku septembra to bolo Kritérium mesta a na Druhý sviatok vianočný sa po dvoch covidových výlukách vrátil Liptovský Štefanský beh.

RUŽOMBEROK. Podujatie, ktoré bolo vypísané pre kategórie od dorastu hore a „hobíkov“, prilákalo pred hotel Kultúra, kde bol štart a cieľ 5 km okruhu, 199 pretekárov – od najmladšieho 9-ročného Ružomberčana Matyasa Bobáka po domáceho vytrvaleckého barda Štefana Stacha (roč. nar. 1941).

Takmer sólo vojaka

U mužov na 10 000 m trati, ktorá pozostávala z dvoch rovnakých kôl, dominoval Mário Košút z Vavrečky, ktorý tu naposledy (v roku 2019), pred pandemickou pauzou, skončil druhý za štvornásobným víťazom Branislavom Šarkanom z Martina. „Zvolil som podobnú taktiku ako pred tromi rokmi. Už som vedel, že o všetkom sa rozhodne v prvom kopci, ktorý aj najviac vyčerpá, a tak sa stalo,“ vravel 23-ročný víťaz, poslucháč Akadémie ozbrojených síl SR v Liptovskom Mikuláši. „Okruh, hoci vytiahnutý v meste, je zaujímavý, žiadna súvislá rovina, beží sa hore-dole, nechýbajú zákruty ani schody. Je to tak výživné, človek sa ani nenazdá a už je v cieli. Nebolo to spôsobom štart – cieľ, ale už v prvom kole som sa všetkým vzdialil a potom to boli len vlastné preteky.“

Z Bratislavy zavítal do Turca

Ako druhý sa v cieli, s odstupom 33:49 min. na víťaza, hlásil Dávid Žiga, ktorý v našom regióne absolvoval svoj pretekársky debut. „Vianoce trávim v Martine, nuž a povedal som si, že nezaškodí si cez sviatky aj trochu zašportovať. Pre mňa neznáma trať bola pekná, náročná. Sedem dní som bol na sústredení, potom som ešte potiahol dva dni intenzívnej prípravy, takže bolo to z plného tréningu. Páčil sa mi aj výbeh po schodoch, ktorý je naozaj netradičný,“ konštatoval 24-ročný vytrvalec, ktorý najviac in-klinuje k horským behom.

Zubár mu dal zelenú

Ako tretí preťal pomyslenú cieľovú pásku Pavol Bakoš z Chlebníc, ktorý vo