Mama zo záchranky: Ak nie sú lieky, pomáhajú aj zábaly

Cez sociálne siete radí rodičom.

ŠVOŠOV. Michaela Baranová pracuje ako záchranárka na rýchlej pohotovostnej službe v Martine. Po dvoch rokoch odišla na materskú dovolenku, počas ktorej sa častejšie stretávala s nevedomosťou rodičov o prvej pomoci a množstvom chýb pri liečení bežných chorôb. Preto sa rozhodla šíriť osvetu prvej pomoci pre rodičov.

Založila instagramový účet Mama zo záchranky. Uverejňuje príspevky o rôznych situáciách, ktoré môžu nastať doma a radí, ako ich pohotovo riešiť.

Rodičom napríklad vysvetľuje a ukazuje, ako robiť výplach nosa. Ako hovorí, môže sa to zdať drastické, ide o nepríjemnú, no vysoko efektívnu metódu, ako deťom uľaviť. Uvoľnenie dýchacích ciest sa robí jednoduchým pohybom, nie vyťahovaním jazyka alebo vkladaním prstov do úst. O tom, ako to urobiť správne, hovorí Mama zo záchranky.

V rozhovore sa dozviete Či je tento rok chrípka agresívnejšia,

aká je inkubačná doba nákazy,

s akými komplikáciami pri chrípkových stavoch si pacienti volajú rýchlu záchrannú službu,

ako postupovať pri nedostupnosti liekov,

ako sa robia zábaly,

aká by mala byť dlhá rekonvalescencia.

V súčasnosti je Michaela naspäť v práci, kde s kolegami, okrem iných prípadov, riešia aj chrípkové stavy. Ako hovorí, nízka informovanosť a nevôľa obvodných lekárov vyšetriť pacientov s týmto ochorením sa podpísala aj pod vyšší počet výjazdov rýchlej záchrannej služby.

Epidémia chrípky sa začala ešte v decembri minulého roka. Je agresívnejšia?

Áno, chrípka je tento rok o niečo agresívnejšia, vírusy neustále mutujú a vytvárajú si nové a silnejšie varianty. Uplynulé roky nám tu zúril vírus covid 19. Všetky ostatné vírusy boli potlačené a v pozadí pandémie naberali na sile.

Smerujú výjazdy zdravotnej služby k pacientom s chrípkou častejšie?