Za svoj výkon musia hráči prebrať zodpovednosť

Futbalisti fortunaligového MFK Tatran Liptovský Mikuláš odohrali počas uplynulého týždňa dva prípravné zápasy, žiaľ, oba prehrali. Tatran však v príprave napreduje a posilňuje káder.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pod Čebraťom žiadna nová tvár, ale bez Regáliho, Moronga a Lichého Čítajte

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Zimná príprava do nadchádzajúcej jarnej časti Fortuna ligy je v plnom prúde aj v mikulášskom Tatrane. Liptáci už odohrali niekoľko prípravných zápasov a zároveň sa snažia mužstvo posilniť skúsenými novými hráčmi.

Druhý prípravný zápas odohral Tatran uplynulú stredu (11. 1.) na ihrisku súpera, fortunaligistov z Michaloviec.



MFK Zemplín Michalovce – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:1



Zápas zhodnotil tréner Marek Fabula:

„To, že zápas dnes dopadol výsledkovo tak, ako dopadol, berieme ako holý fakt, pretože aj keď výsledok by bol síce krajší, keby bol v prospech nás, ale nám išlo o niečo iné,“ začal rozprávať tréner a pokračoval: „Pre nás je podstatné, že ten výkon bol diametrálne odlišný od toho prvého zápasu. Prvých 20 minút sme síce mali menšie nezhody v strede hracieho poľa, trošku nám to tam nefungovalo, a zároveň práve vtedy sme aj inkasovali prvý gól. Ale následne sa hra vyrovnala a nebojím sa tvrdiť, že často sme boli aj lepším tímom.

Vypracovali sme si sľubné gólové šance, no skórovať chalani nedokázali, možno v tej finálnej koncovke chýbalo trošku šťastia a takého herného kumštu či pohody. No celková predvedená hra bola od hráčov solídna, mala výkon, prístup, nasadenie, proste všetky atribúty, ktoré som od hráčov očakával tam boli. Zároveň sa v našej hre častejšie objavovala myšlienka hry, ktorou by sme sa chceli v súťaži prezentovať. Progres oproti prvému zápasu bol značne badateľný. A áno, ešte musíme popracovať na mnohých detailoch, no sme na dobrej ceste.“



Do Tatrana prišli aj nové posily, ktoré sa hneď zapojili aj do tohto prípravného zápasu. Obstáli?

„Do zápasu naskočili dokopy 4 noví hráči – brankár, stopér a dvaja stredoví hráči. Ešte by sme ich chceli vidieť v jednom zápase, teda v sobotu v treťom prípravnom stretnutí proti Prešovu a až potom sa rozhodneme. A stále ešte máme hlásené nejaké nové posily, ktoré sú v riešení. Nechceme sa unáhliť. Aj dnes dostali priestor všetci naši hráči, takže opäť sme v podstate hrali na dva polčasy. Stále pracujeme a napredujeme a robíme všetko preto, aby to vypálilo v ten správny čas,“ uzavrel tréner.

Tretí prípravný zápas odohrali Liptáci uplynulú sobotu (14. 1.) v Prešove. Ich súperom bol domáci celok druhej ligy, ktorý po jeseni tróni na čele tabuľky.



1. FC Tatran Prešov – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:0 (1:0)



Tatran: Sváček – Divíš, Tumma, Spychka, Župa, Pavišič, Václavík, Olivera, Fadeiro, Batlowka, Bartoš,

2. pol.: Húska – Nečas, Bedecs, Popovic, Totka, Staš, Gerát, Gaži, Voško, Laura, Filinský

Zápas zhodnotil Tréner Marek Fabuľa: „Chceli sme hrať aj na výsledok, žiaľ, niektorí hráči ma sklamali.

Stále rozprávame o tom, že je príprava a stále dávame chalanom na tréningoch do tela, aby sme boli na ten ostrý fortunaligový štart dostatočne pripravení. Ale v tomto zápase sme už povedali, že chceme hrať aj o výsledok. Avšak ten sa nám uhrať nepodarilo, pretože v zápase bolo veľa chýb, ktorých sa dopustili jednotlivci úplne zbytočne. Aj na dôkaz toho sme si v podstate dali vlastný gól, po nejakom nešťastnom teči. Zároveň treba športovo uznať, že prvých 30 minút zápasu bol Prešov lepším mužstvom, bol behavejší a kombinačnejší. Do konca prvého polčasu sa potom hra už vyrovnala. V druhom dejstve sme zas mali trošku navrch my, ale bez gólu.

Z tohto zápasu som ale mierne v rozpakoch, pretože niektorí hráči sa stále nevedia stotožniť so základnými vecami, ktoré od nich chceme, ide im to veľmi ťažko.