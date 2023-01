Remíza s Považskou Bystricou a teraz ich čaká kemp v Maďarsku

Futbalisti MFK Ružomberok v úvodnom prípravnom stretnutí zimy remizovali s MŠK Považská Bystrica 1:1.

RUŽOMBEROK. Prvý polčas herne a na šance ovládlo domáce mužstvo a v druhom, po prestriedaní v ružomberských radoch, bol smerom dopredu aktívnejší a nebezpečnejší druholigista.

Nepremenený pokutový kop a potom gól

Do prestávky mali hostitelia niekoľko sľubných príležitostí – Úradník, Zsigmund, Chrien. V 43. min gólman Považskej Bystrice Teplan zneškodnil penaltu Madleňákovi. Ľavý obranca MFK napokon predsa pred zmenou strán skóroval. „Naposledy som premenil jedenástku v penaltovom rozstrele v Slovenskom pohári v Skalici. Veril som si aj teraz, preto som to zobral na seba. Nebolo to však dobre kopnuté, brankár ma vychytal,“ vravel po stretnutí Matej Madleňák a prešiel aj k samotnému zápasu: „Prvý polčas bol z našej strany veľmi dobrý, priniesol vydarené prechody smerom dopredu, dostávali sme sa do finálnej fázy, ale tú sme nie vždy optimálne riešili. Na tom treba v príprave popracovať. V druhej časti akoby sa nám nedarilo vrátiť do zápasu. Hostia nás dokázali prehrať v strede poľa a prechádzali do rýchlych protiútokov, s ktorými sme mali trochu problémy.“

Iná zostava, iná tvár

V druhej polke po viacerých zmenách v domácej zostave, sa čoraz viac začali v ofenzíve o slovo hlásiť hostia a Ťapaj medzi domácimi žrďami si celkom