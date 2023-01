Sedem miest na Liptove, kde si môžete zabežkovať

Liptáci neváhali, po výdatnom snežení sa pustili do prípravy bežkárskych stôp.

LIPTOV. Bohatá snehová nádielka ostatných dní umožnila n Liptove vytvoriť hneď niekoľko bežkárskych tratí. Nachádzajú sa priamo v meste, ale aj v objatí hôr.

Liptovský Mikuláš

1. Liptovskomikulášsky mestský cyklochodník popri Váhu sa v zime, pokiaľ to dovoľujú podmienky, mení na bežeckú trať. Chodník prechádza priamo mestom okolo sídliska Nábrežia a pre svoju výbornú dostupnosť je mimoriadne obľúbený.

Stopu upravilo mesto v spolupráci so Združením športových klubov Jasná v piatok 20. januára. Radnica vyzýva chodcov, aby stopu nepoškodzovali. Stopa je pripravená v úseku od skejtparku po most na vstupe do Okoličného