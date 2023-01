Tatran je takmer kompletný. Už odletel aj na dôležité sústredenie do Turecka

V mikulášskom Tatrane nezaháľajú a robia všetko preto, aby najvyššiu futbalovú súťaž na hornom Liptove zachránili. Prispôsobili tomu aj zimnú prípravu.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Posledný tím po jesennej časti fortunaligovej sezóny MFK Tatran Liptovský Mikuláš káder výrazne posilnil a je takmer kompletný. Aktuálne odletel na dôležité sústredenie do teplého Turecka, kde už nabehne na špeciálnu prípravu.

Ani v štvrtom prípravnom zápase nevyhrali

Liptáci pred odletom ešte odohrali štvrtý prípravný zápas, v ktorom remizovali s poľským húževnatým súperom 2:2. Stretnutie bolo opäť ako tie predošlé rozdelené na dve časti, predovšetkým čo sa obsadenia hráčov týka, takže nastúpili dve jedenástky.



MFK Tatran – Sandecja Nowy Sacz 2:2 (1:1)

Góly: Steinhubel, Fadairo

I. pol.: Baláži – Popović, Tumma, Spychka, Nečas – Pavišić, Gerát, Steinhubel – Gaži, Jendrisek, Laura

II. pol.: Svaček – Diviš, Filinsky, Bedecs, Župa – Totka, Vaclavik, Staš – Voško, Bartoš, Fadairo

Zápas hodnotí tréner Marek Fabuľa:

„Obidva polčasy môžeme hodnotiť rovnako. Myslím si, že úrovňou aj z našej stra-ny, aj súperovej, bol tento zápas na oveľa vyššej úrovni ako ten predošlý. Mal vysoké herné tempo aj kvalitu. Som rád, že z našej strany to malo vzrastajúcu tendenciu hry. Bolo tam oveľa viac pozitívneho, čo ma teší, aj keď ešte stále máme na čom pracovať. Pretože, ako som to spomínal už minule, niektorým hráčom to trvá chvíľku dlhšie, kým sa zžijú s herným systémom. Dobré je aj to, že sme dali po veľmi peknej akcii gól z hry, a to je super.“



Vidí mikulášsky tréner ešte niekde nejaké slabiny, alebo je hra taká, akú si predstavuje?

„Tak tie máme ešte všade. Nenazval by som to slabiny, ale skôr detaily, ktoré v najvyššej futbalovej súťaži budú rozhodovať. Preto nesmieme prestať pracovať na veciach, ktoré sme začali, a verím, že tak ako napredujeme, tak to pôjde aj naďalej a v konečnom zúčtovaní to bude také, aké si všetci želáme.“



A čo herný prejav a taktika, bola už zapracovaná aj v tomto prípravnom zápase?

„Niečo už áno, aj keď stále je to málo. Včerajší tréning, keď nám veľa nasnežilo, snehu bolo na tréningu po členky, takže sme si nemohli niečo vyskúšať, čo som dnes chcel zapracovať do zápasu. No niečo málo tam už bolo.“

Dôležité sústredenie v Turecku

Liptáci ďalšie tri prípravné zápasy odohrajú na sústredení v Turecku, kde odleteli uplynulú sobotu. Počas tohto tréningového pobytu sa už tréner sústredí na hru,