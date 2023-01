Poznáme najlepších športovcov Liptovského Mikuláša za rok 2020 – 2022

Cenu mesta si prevzal a osobnosťou športu sa stal Vladimír Bátik.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Športovci Liptovského Mikuláša sa zišli v mikulášskom Dome kultúry uplynulý piatok (20. 1.), kde boli ocenení tí najlepší. Galavečer vyhlásenia športovcov mesta L. Mikuláš bral do úvahy športové výsledky z predošlých dvoch rokov, keďže pre koronavírusovú pandémiu sa vyhlásenie najlepších športovcov v tomto období nekonalo.

Teraz už nič nebránilo tomu, aby sme spoznali tých najlepších. V jednotlivých kategóriách boli vyhodnotení desiati najlepší jednotlivci, medzi mládežníkmi aj medzi dospelákmi. Vyhlásení boli bez poradia. Z kolektívnych športov vystúpili na pódium len tí najlepší.

Zároveň boli ocenení talent roka, osobnosť športu, ktorá dostala aj cenu mesta, a bolo udelené aj jedno mimoriadne športové ocenenie.

Celý podvečer mal pod moderátorským palcom skúsený športový komentátor Ľuboš Hlavena.



V úvode podujatia vystúpil pred plnou sálou Domu kultúry ako prvý primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč, ktorý sa všetkým zúčastneným prihovoril uvítacou rečou.

V nej zhodnotil svoj pohľad na športové fungovanie a dianie v meste. Naznačil aj, aká budúcnosť z pohľadu infraštruktúry čaká mikulášske športoviská. Zároveň všetkým liptovským športovcom za-gratuloval a poďakoval za ich výkony, pričom vzorne reprezentovali mesto. Na záver oficiálne otvoril galavečer vyhlasovania najlepších športovcov mesta Liptovský Mikuláš.



Následne sa pristúpilo k vyhodnoteniu a odovzdávaniu cien pre najlepších.

Ako prví vystúpili na piedestál najlepší desiati mládežnícki športovci.

„Je to takým malým snom byť súčasťou takýchto vyhodnotení, pretože viete, koľko úsilia a tréningov vás to stálo. Dnes je to pekné zakončenie stáť takto medzi najlepšou desiatkou mesta. Zároveň verím, že to nie je poslednýkrát a budem na sebe aj naďalej tvrdo pracovať, aby sa dobré výsledky opäť podarili,“ povedala vyhodnotená mladá gymnastka Nina Dzurošková.



Po mládežníkoch sa na pódium postupne postavili aj desiati najlepší športovci mesta medzi dospelákmi. A tu čo meno, to pojem a v ich pozadí veľké domáce aj medzinárodné úspechy. Na čele so zlatou olympijskou Petrou Vlhovou, za ktorú prišiel cenu prebrať jej kondičný tréner Šimon Klimčík.

„Peťa sa dnes nemohla zúčastniť, pretože je vo svete na pretekoch. Ale odkazuje, že všetkých srdečne pozdravuje a veľmi si váži, že sa opäť zaradila medzi najlepších domácich športovcov,“ povedal Klimčík.



Medzi najlepšími, už tradične niekoľko desaťročí, nechýbala ani nestarnúca legenda Michal Martikán.

„Stále, či to bolo po prvý krát, spomínam, v roku 1994 som tu stál premiérovo a neviem, či som nejaký rok vynechal, tak aj teraz je to pre mňa veľká česť byť takto