Jozef Kapláň robí, čo ho baví, pod Čebraťom aj pri tíme štvrtoligovej Bešeňovej

Keď sa hlavným koučom A mužstva MFK Ružomberok stal Peter Struhár, Jozef Kapláň, ktorý predtým pod Čebraťom pôsobil pri mládeži, prišiel do realizačného tímu fortunaligistu ako kondičný tréner.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pod Čebraťom žiadna nová tvár, ale bez Regáliho, Moronga a Lichého Čítajte

RUŽOMBEROK. Tridsaťšesťročný bývalý profesionálny futbalista, ktorý hrával za Ružomberok, Podbrezovú, Liptovský Mikuláš, Poprad a sproboval tiež futbalovú exotiku v Singapure, v Malajzii a Nigérii, svoj čas ešte vypĺňa i doma, v OŠK Bešeňová, ako hrajúci kormidelník tamojšieho účastníka IV. ligy.

Ako spájate svoje dve trochu odlišné pozície? – spýtali sme tohto veľkého futbalového zanietenca.

Dôležité je, keď človek v zamestnaní robí to, čo ho baví. V mojom prípade je to post pri áčku MFK Ružomberok. Tá druhá pozícia v Bešeňovej mi zase dáva možnosť dvakrát do týždňa, v utorok a v piatok si dať do tela na tréningu a stále veľkou motiváciou je cez víkend vybehnúť na ihrisko, na zápas. A popritom ho ešte i odkoučovať.

No jednoznačne prioritou je moja práca v ružomberskom klube.



Veľmi by vám chýbal status aktívneho hráča?

Určite. Bešeňovské pôsobenie vnímam ako psychohygienu. Človek takto má možnosť vyventilovať všetky stresy, ktoré na neho dopadli za posledné dni. Zápas v sobotu alebo v nedeľu beriem ako vyvrcholenie celého týždňa. Je tu príležitosť