Makali u južných susedov a boli bez jedinej snehovej vločky

Futbalisti MFK Ružomberok minulý týždeň absolvovali herný kemp v maďarskom Gyirmóte, počas ktorého odohrali aj dve prípravné stretnutia.

RUŽOMBEROK. V predmestí Győru mal náš fortunaligista svoj prechodný stav od predchádzajúceho pondelka (16. januára) do soboty (21. januára). V rámci tohto kempu Ruža odohrala tiež dve prípravné stretnutia. S účastníkom najvyššej súťaže, pre ktorého to bola generálka na jarné boje, so ZTE FC Zalaegerszeg prehrala 0:1 vlastným gólom Fabiša a v sobotu s tamojším druholigistom Szombathelyi Haladás remizovala 2:2. Tréner MFK Peter Struhár dal v týchto zápasových próbach, tak ako to vopred avizoval, priestor všetkým hráčom vrátane dorastencov.



„Náš pobyt v Maďarsku jednoznačne splnil svoj cieľ. Boli sme spokojní s podmienkami, všetko sme mali na jednom mieste. Každý tréning sa uskutočnil na prírodnej tráve. Prvé dni teplota dosahovala osem – deväť stupňov, potom sa trochu ochladilo, no na terény to nemalo vplyv. Vedeli sme, že doma sneží, pričom aj primrzlo, no v Gyirmóte ani jedna snehová vločka nespadla. Som rád, že chlapci