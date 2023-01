Predtým Žiara zbieral asistencie, teraz má najviac gólov v súťaži

Najlepším polčasovým kanonierom VI. ligy Stredoslovenského futbalového zväzu skupiny B je Šimon Žiara, útočník jesenného lídra tabuľky OŠK Švošov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Na Štefanskom behu štartovalo takmer 200 pretekárov, najrýchlejší bol Košút Čítajte

RUŽOMBEROK. V uplynulej sezóne vo vtedajšej (pred reorganizáciou) piatej lige sa Švošov hrdil celkovým kráľom strelcov – 31-gó-lovým Jakubom Roštekom. Ten však v prvej polovici súťažného ročníka 2022/2023 nenaskočil do zápasového kolotoča pre zdravotné problémy. A tak ho „zaskočil“ len 21-ročný domáci chalan, ktorému sme položili niekoľko otázok.





Už ste niekedy boli takto, po sezóne, ale jej časti, na čele streleckého pelotónu?

Medzi dospelými nie, no pošťastilo sa mi to v doraste. Bolo to v dorasteneckej šiestej lige v sezóne 2019/2020, ktorá sa pre pandémiu predčasne skončila už po jesennej časti a na jar nepokračovala. V siedmich stretnutiach som 22-krát skóroval.



Takže idete v šľapajach Jakuba Rošteka?

V prvom rade sa snažím pracovať pre mužstvo.



Čo je za vaším nástrelom?

Navzájom si v zápasoch pomáhame a výsledkom sú góly. Do koncovky som sa väčšinou dostával ja a Martin Dauda. Obaja si na ihrisku aj najviac rozumieme. Myslím si, že mojím plusom je tiež dobrá strela. Góly však nie sú jednoznačne mojou prioritou. Rovnako ma potešia asistencie. Doteraz som zväčša na góly prihrával spoluhráčom, no jeseň vyšla tak, ako vyšla.



Aké svoje silné stránky by ste zvlášť vypichli?

V prvom rade je to prehľad v hre. Týka sa to prihrávok a takisto si dokážem nájsť