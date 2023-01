Najvyššie odmeny na Liptove majú poslanci v Liptovskom Mikuláši

Poslanec môže za rok dostať najviac toľko, ako primátor za mesiac.

LIPTOV. Dvadsaťpäť liptovskomikulášskych mestských poslancov dostáva mesačnú odmenu vo výške približne 243 eur. Ide o najnižšiu možnú odmenu, ktorú určujú zásady odmeňovania poslancov.

Vypočítava sa zo základného primátorského platu. Primátor mesta Liptovský Mikuláš má základný mesačný plat vo výške 3887 eur. Jeho výšku určuje zákon. Mesto Liptovský Mikuláš má 30-tisíc obyvateľov a jeho primátor preto spadá do kategórie samospráv od 20 do 50-tisíc obyvateľov so základným platom 3887 eur.

Mestský poslanec môže na odmenách dostať ročne najviac toľko, koľko je mesčný plat primátora. V prípade Liptovského Mikuláša aj Ružomberka je najvyššia možná zákonom dovolená odmena poslanca za mesiac približne 324 eur.

Primátor má minimálnu mzdu

Ján Blcháč, primátor mesta Liptovský Mikuláš, je súčasne aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a poberá poslanecký plat. Primátorský v tomto prípade už nedostáva. Z mesta dostáva minimálnu mzdu.

Liptovskomikulášski mestskí poslanci majú základnú odmenu vo výške 1/16 primátorovho základného platu, čo je 243 eur. Skutočnosť, že Blcháč poberá minimálnu mzdu, poslanecké odmeny neovplyvňuje.

Pokiaľ je mestský poslanec aj členom mestskej rady a súčasne predsedom komisie, jeho odmena sa dostáva na úroveň 1/12 primátorského platu, teda 324 eur. Poslanci, ktorí zabezpečujú aj civilné obrady, majú rovnakú odmenu a ku tomu nárok na ročný príspevok na ošatenie vo výške 350 eur.