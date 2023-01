Dva mesiace bojujú s následkami požiaru. Bez dobrodincov to sotva zvládnu

Rodiny prišli za pár minút o strechu nad hlavou.

RUŽOMBEROK. V novembri minulého roka vyhorel v Ružomberku na ulici I. Houdeka dom. Za pár minút prišli dve rodiny o strechu nad hlavou. Aj dva mesiace po nešťastí potrebujú pomoc.

Na poschodí domu, ktorý zachvátili plamene, bývala v prenajatých priestoroch rodina s deťmi. Žil tam aj syn majiteľa domu s manželkou a tromi deťmi.

Ľubomír Paulíny prerábal poškodený dom takmer desať rokov. Rodinné zázemie, ktoré si postupne s rodinou budovali, stratili z minúty na minútu. Tento rok sa po dokončení rekonštrukcie plánovali nasťahovať.

Požiar im kompletne zničil horné podlažie a strechu.

„Zhorela nám strecha, povala, celé zariadenie horného podlažia so schodiskom, na prízemí prenikol oheň do dvoch izieb. Použiteľná zostala len pivnica, aj v tej bolo päťdesiat centimetrov vody z hasenia požiaru,“ hovorí so smútkom v hlase majiteľ zhoreného domu.