Ružomberský fortunaligista vstúpi do ďalšej časti bez brankára Krajčírika

V piatok, vo svojej predposlednej zápasovej próbe pred štartom futbalovej jari, Ružomberok remizoval s poľským tímom Zaglebie Sosnowiec na jeho štadióne 3:3.

RUŽOMBEROK. Mužstvo spod Čebraťa ešte v 82. min. prehrávalo 1:3, no napokon mohlo výsledok aj úplne otočiť.

Zápas z 1:3, napokon 3:3

„Chlapci po hernej stránke mali veľmi dobrý vstup do zápasu. Bol tam úsek, keď mužstvu vychádzali kombinácie aj so zmenou ťažiska hry. Chalani sa dostávali do zakončenia i do šancí. Súper nás však prevyšoval v agresivite a pri štandardných situáciách, pričom z dvoch aj skóroval.

Za druhý polčas musím chlapcom pochváliť. Hlavne za to, ako sa zomkli za dvojgólového manka. Keby sa hralo ešte o chvíľu dlhšie, verím, že aj víťazstvo by sme boli strhli na svoju stranu. Striedajúci hráči priniesli ponukové činnosti, pohyb i kvalitu. Veľmi pekné akcie predviedol Štefan Gerec. Teší ma, že strelecky sa presadili Tomáš Bobček a Kevin Švehla,“ hodnotil duel hlavný kouč Liptákov Peter Struhár.

Aj gólový zápis benjamínka

Druhý raz (predtým pred zimnou prestávkou proti Trebišovu) sa v prípravnom stretnutí podarilo skórovať najmladšieho členovi súčasnej ružomberskej družiny Kevinovi Švehlovi, ktorý prišiel na ihrisko v 75. min., keď vystriedal Luterána. „Vyšlo to. Tomáš Bobček trafil žrď a ja som loptu dorazil,“ rozprával 17-ročný chalan, ktorý v júli 2019 prišiel do Ružomberka z Fomtau Martin.

