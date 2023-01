Rudolf Grom: Keby si chlapci dali povedať...

V 7. lige futbalisti OŠK Lisková zimujú na 5. mieste s 21 bodmi (6 víťazstiev, 3 remízy, 4 prehry), pri pasívnom skóre 31:32, pod ktoré sa zvlášť podpísali dva výsledkové výbuchy – v Ludrovej a Ľubeli .

LISKOVÁ. Jeseň v dedine, ktorá si v minulom roku pripomenula 90. výročie futbalu, mapovala sínusoidu. Mužstvo otvorilo sezónu domácou remízou s aktuálnym jesenným majstrom Liptova s Palúdzkou (1:1).





Hneď nato prišiel skrat v Ludrovej. V ďalších štyroch kolách OŠK potiahol peknú minišnúru s jedenástimi bodmi (tri výhry a jeden „egál“). Potom ale výkonnostná krivka zase padla. Štyri zápasy sa čakalo na ďalší plný bodový zásah, čiže do 10. kola (Lisková – Iľanovo 4:3).



Aké pocity prevládajú po prvej polovici sezóny? – spýtali sme sa trénera liskovských futbalistov Rudolfa Groma.

Také zmiešané. Vlani na jar sa mužstvo celkom sľubne rozbehlo. Vtedy som si myslel, že už chlapci pochopili, čo od nich chcem. Základom je, aby hrali jednoducho. S tým človek spájal aj očakávania s novou sezónou. Netajím, jeseň som si predstavoval inak, omnoho lepšie.

Lenže žiadny posun neprišiel, my sme úplne stagnovali, čo ma hnevá. Keby si hráči dali povedať, určite naše postavenie v tabuľke by bolo vyššie. My sme hrali,