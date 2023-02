Miesto na rekreáciu, aj farmárčenie. Na Liptove pripravujú nezvyčajný projekt

Obec mení územný plán.

GALOVANY. Liptovská obec Galovany chystá zmeny a doplnky k územnému plánu. Po ich schválení sa rozšíri o takmer 150 stavieb.

Ide o pás poľnohospodárskej pôdy s dĺžkou takmer dva kilometre od diaľnice D1 pri Dechtároch a tiahnuci sa smerom na juh ku Galovanom.

„Účelom je navrhnúť plnohodnotnú časť obce s vytvorením plôch hlavne pre rozvoj poľnohospodárstva, bývania a rekreácie,“ uvádza obec v zámere, ktorý aktuálne posudzujú úrady.

Starosta Galovian Miroslav Kubáň vysvetlil, že zámer je ešte v začiatkoch.

„Pokiaľ úrady odsúhlasia zmeny a doplnky a investor zámer aj zrealizuje, našej obci by to prinieslo nové pracovné príležitosti, zviditeľnila by sa a v neposlednom rade by z toho profitoval aj obecný rozpočet vo forme vyššieho príjmu z daní,“ povedal galoviansky starosta.

Rekreačné domy a hospodárske dvory

Zmeny územného plánu dovolia pôdu medzi Galovanmi a Gôtovanmi, s rozlohou 7,2 hektárov, zastavať rodinnými domami, rekreačnými chatami a niekoľkými hospodárskymi dvormi, respektíve farmami či usadlosťami.

Umožňuje stavať v území aj salaš a kolibu.