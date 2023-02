Peter Marcin: Nesplneným snom je už len diaľnica do rodného Ružomberka

V hlavnom meste mu najviac chýba vôňa ihličnatého lesa.

RUŽOMBEROK. Aj keď v Ružomberku nebýva od strednej školy, sú miesta, na ktoré sa aj po rokoch rád vracia a spomína. Prezradil, že v hlavnom meste mu najviac chýba vôňa ihličnatého lesa.

Na Liptov by chodil častejšie, no odrádza ho zlá dopravná situácia. Z toho vyplýva aj jeho nesplnený sen, ktorým je výstavba diaľnice do Ružomberka.

Kedysi triedny zabávač, dnes obľúbený slovenský humorista a moderátor, Peter Marcin.

V rozhovore s ním sa dočítate: Ako si spomína na detstvo v Ružomberku,

ktoré miesta sú na Liptove pre neho najvzácnejšie,

ako sa budovala jeho herecká kariéra,

ako vznikla postava legendárnej pani Márie,

aký sen si v rámci kariéry v súčasnej dobe plní.

Narodili ste sa v Ružomberku, ako spomínate na svoje detstvo?

Detstvo bolo úplne super. Spomínam si na to, že sme boli stále vonku. Hrávali sme futbal, hokej, ja dokonca závodne volejbal. Stále s kamarátmi. Detstvo sa mi spája so starými rodičmi, stále som bol u nich. Starká ma vodila na klavír, chodil som k nej jedávať. Bývali sme na „Supre“ Ružomberčania vedia, mestská časť pri papierňach.

Za bytovkou bolo hneď pole a to bolo niečo pre nás. Raz tam bola kukurica, tak sme mali bludisko, raz zemiaky tak sme ich vyťahovali a piekli v pahrebe. Dokonca sme sa kúpali vo Váhu, keď ešte nestála nová papiereň. Mali sme aj skokanský mostík s umelým povrchom, púšťali sme sa po doskokovej ploche na zadku, alebo notách keď som išiel z klavíra.

Dlho žijete v Bratislave, no korene máte liptovské. Čo na Liptove je pre vás nenahraditeľné?