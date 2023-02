Mikuláš posilnilo sedem hráčov. Našou výhodou je to, že nás už odpisujú, hovorí šéf klubu

MFK Tatran Liptovský Mikuláš posilnilo až sedem nových hráčov.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Mikulášania sú po jesennej časti poslední a ak sa chcú v lige zachrániť, musia tento stav zvrátiť. Chvost tabuľky uzatvárajú s deviatimi bodmi, súper pred nimi, MFK Skalica, má na konte 16 bodov, a tak majú čo robiť, aby svojho najbližšieho konkurenta v lige dobehli.

Na tom začali pracovať okamžite po skončení ligovej jesene, pričom angažovali nového trénera Mareka Fabuľu, ten pri kormidle vystriedal Jozefa Kostelníka.

Následne sa začal káder dopĺňať aj o nové posily. Aktuálne mikulášsky Tatran posilnilo až sedem nových futbalistov.

Zmena hry i celkového prístupu hráčov bola pod novým trénerským vedením badateľná, čo sa prejavilo aj v prípravných zápasoch. Tých Liptáci odohrali v novom roku 2023 až osem, respektíve sedem, pretože generálku neodohrali pre nepriaznivé počasie.

Tesne pred ostrým štartom súťaže sme na mikulášskom Tatrane boli aj osobne a porozprávali sa s trénerom Fabuľom, športovým riaditeľom Jánom Papajom a kapitánom Richardom Bartošom nielen o ich záchranárskych plánoch.

Zimná príprava sa skončila. Na čo ste sa v nej zamerali?

Odpovedá tréner Marek Fabuľa.

V prvom rade treba spomenúť, že odkedy som k mužstvu prišiel, tak sme urobili obrovský kus roboty. Predovšetkým čo sa kádra týka. Nastavili sme si aj s vedením klubu nejakú základná filozofiu, akým smerom sa budeme uberať.

Výsledky prípravných zápasov v roku 2023 ETO FC Győr – MFK Tatran 4:0

MFK Zemplín Michalovce – MFK Tatran 2:1

FC Tatran Prešov – MFK Tatran 1:0

MFK Tatran – Sandecja Nowy Sacz 2:2

MFK Tatran – FK Radnik Surdulica 2:0

MFK Tatran – FC Drita 0:1

MFK Tatran – Torpedo Kutaisi 2:2

Najdôležitejšie bolo zvýšiť konkurencieschopnosť mužstva, ktoré bude bojovať o záchranu. Na toto sme sa sústredili od začiatku.

Čo sa týka zimnej prípravy, úvod bol taký kostrbatý, pretože tie tréningové dávky boli vyššie, na aké boli hráči dovtedy zvyknutí. Museli sme proste niečo robiť, aby celkový dojem a kvalita mužstva išla hore.

To sa odzrkadlilo aj v prvých prípravných zápasoch, keď sa hráči trošku hľadali. No neskôr, od tretieho zápasu, to naberalo ten smer a kvalitu, ktorú sme chceli. Spomeniem ešte sústredenie v Turecku, kde sme už mužstvo viedli aj po špecifickej hernej i taktickej stránke.

Na aké najvýraznejšie zmeny ste v mužstve apelovali?

Mohol by som to rozdeliť na tri časti. Tá prvá bola na samotné zmýšľanie hráčov. Pretože som našiel mužstvo, ktoré stále rieši hráčsku minulosť a neustále sa k nej vracali, čo nebolo vôbec dobré.

To znamená trošku ich zoceliť aj po psychickej stránke, aby si mnohé negatívne veci nepripúšťali. Ale naopak, aby sa sústredili na prítomnosť a verili si. S tým súvisí aj boj o záchranu, čo je v podstate to isté ako hrať o titul. Stále ste pod tlakom. Tu si myslím, že chalani urobili značný pokrok a verím, že im to pomôže.

Druhá časť prípravy bola zamerané na celkové pozdvihnutie fyzického a kondičného charakteru jednotlivcov.

A tretia časť bol herný, taktický prejav mužstva. Keď všetky tri časti do seba zapadnú, tak ako dúfame, tak o záchranu sa neobávam.

Akým futbalom sa budete chcieť prezentovať?

Účelným, to je ten správny prejav. My potrebujeme zbierať body. Musíme sa zbaviť predošlej jesennej nálepky, že hráme dobre, ale body neberieme. Nechceme hrať na krásu, ale na výsledok. Nebude to jednoduché, to vieme, ale sme pripravení bojovať. Chceme znovu zažívať chuť po víťazstvách.

Máte pripravené aj rôzne taktiky na svojich súperov?

Samozrejme taktiky hry sú jednozápasová záležitosť, je to systémové. Takže máme niečo pripravené, no viac o tom rozprávať je nateraz predčasné.

Do tímu prišlo viacero nových hráčov. Ktorí by mali byť takými ťahúňmi mužstva?