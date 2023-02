Do jari idú s novým generálnym partnerom a novým šéfom kabíny

Piaty tím najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Fortuna ligy MFK Ružomberok mal uplynulý štvrtok oficiálnu tlačovku pred začiatkom jarnej časti súťaže.

BRATISLAVA. Bolo to netradičné, zástupcovia médií si pred štartom jarnej časti Fortuna ligy nedali stretnutie v press centre ružomberského futbalového štadióna v jeho východnej tribúne, ale klub spod Čebraťa svoju tlačovú konferenciu (2. februára) zorganizoval v Bratislave.

Išlo o prostý dôvod, okrem informácií zo športovej kuchyne MFK Ružomberok bolo jedným z bodov programu tiež oficiálne oznámenie partnerstva so stávkovou spoločnosťou Niké, ktorú pri tejto príležitosti zastupoval jej výkonný riaditeľ Roman Berger.





„Všetci dobre vieme, že šport na Slovensku sa robí ťažko. Ani v našich podmien-kach by sa to nedalo bez dlhodobých a stabilných podporovateľov. Zvlášť by som spomenul Mondi SCP, Tauris či SHP Harmanec. Hlavne by to nešlo bez nášho majiteľa Milana Fiľa a jeho strešnej spoločnosti Eco-Investment. Pre mňa je veľkým potešením, že novým naším partnerom sa stala spoločnosť Niké, a to v pozícii generálneho sponzora,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ružomberskej futbalovej akciovky Ľubomír Golis. Futbalisti z centra dolného Liptova sú tretím tímom, ktorí na zápasy budú nastupovať s logom Niké je tipovanie.

Prvá priorita horná šestka

Poslednému vicemajstrovi v aktuálnej tabuľke patrí piata priečka s bilanciou 9 remíz, 4 prehry. Ružomberok s 24-bodovým ziskom stráca päť bodov na štvrtú Podbrezovú a desať na tretiu Trnavu. Na druhej strane družine trénera Petra Struhára poriadne na chrbát dýcha šiesta Žilina (22 bodov) a blízko sú ďalšie mužstvá – siedma Dukla Bystrica (21 bodov), ôsme Michalovce (21) i deviaty Trenčín (20). „Po euforickej sezóne, keď chlapci získali titul vicemajstrov, samozrejme, očakávania boli vysoké a stále aj zostávajú, hoci po jesennej časti to až tak ružovo nevyzerá. Až do konca základnej časti ideme bojovať o prvú šestku. Keby sa mužstvo ocitlo v druhej polovici, bol by to neúspech. Naše ambície sú a