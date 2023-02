Jarnú časť medzi ružomberskými žrďami by mal otvoriť Tomáš Frühwald

V jesennej časti brankársku jednotku MFK Ružomberok Ivana Krajčírika na šesť fortunaligových kôl vyradili problémy so stehenným svalom a teraz, necelé dva týždne pred štartom jarného programu, si počas tréningu zlomil malíček na pravej ruke, pričom nevyhnutný bol operačný zákrok.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Do jari idú s novým generálnym partnerom a novým šéfom kabíny Čítajte

RUŽOMBEROK. Táto nepríjemnosť bývalého slovenského reprezentanta do 21 rokov otvorila druhý raz v aktuálnom ligovom ročníku cestu do brány druhému gólmanovi Ruže Tomášovi Frühwaldovi. Pri tejto príležitosti sme sa 20-ročným brankárom, ktorý s futbalom začínal v Banskej Bystrici, porozprávali.



Do futbalovej jari vstúpite v pozícii prvého brankára, ako to vnímate?

Ivo mal smolu, čo je smutné. Samozrejme, teším sa, že prichádza takáto šance. Každý brankár túži stáť medzi žrďami. Je to výzva, no vždy sa sústreďujem len na najbližší zápas. Záver základnej časti sa črtá ťažký, takže nečaká nás nič ľahké. Pre mňa to zase bude niečo nové.





Váš debut na prvoligovej scéne bol spojený s posledným kolom súťažného ročníka 2020/2021 proti Seredi (3:1). Avšak až vlani v jeseni pri maródke Ivana Krajčírika ste potiahli väčšiu, šesťzápasovú šnúru. Čo vám dala?

Strašne veľa. Do brány som nastupoval viac-menej bez prvoligových skúseností. Každý zápas bol náročný, pričom nemohol som si sťažovať ani na nedostatok roboty. Dúfam, že rovnaká športová forma ma nájde aj teraz na jar.



Vráťme sa ešte ku Krajčírikovmu nešťastiu, ako ste ten moment videli?

Na bránu smerovala bežná strela. Ivovi prst zostal v umelom trávniku a tam sa mu to stalo.



Čo povie ešte nedávno dorastenec, aj pre brankára je veľká priepasť medzi najvyššou dospeláckou súťažou a mládežníckou?

Keby ste túto otázku položili jednotlivým hráčom v našej kabíne, určite každý by povedal, že ide o obrovský rozdiel.