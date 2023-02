Myslia na play-off, nie na záchranu

Mikulášski hokejisti extraligového MHK 32 Liptovský Mikuláš sú predposlední a pred sebou majú posledných osem zápasov základnej časti súťaže. Chcú bojovať o play-off.

Súvisiaci článok

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Hokejisti extraligového MHK 32 Liptovský Mikuláš aktuálne figurujú na predposlednej priečky, aj keď od príchodu nového trénera Ernesta Bokroša zaznamenali veľké víťazstvá nad favoritmi. Dobré výkony gradovali, čo potvrdili na ľade majstrovského Slovana, ktorého porazili 3:0.

Žiaľ, potom prišla mierna bodová stagnácia, kde prehrali až štyri zápasy za sebou, väčšinou v predĺžení, a na druhej strane naplno bodovala Nitra, ktorá napokon Liptákov v tabuľke predbehla.





A tak počas týždňovej reprezentačnej prestávky a pred poslednými 8 zápasmi v základnej časti Mikulášania figurujú na spomínanom predposlednom mieste tabuľky.

Ale na záchranárske práce nemyslia, skôr sa sústreďujú na to, aby poskočili vyššie a zahrali si play-off.

Počas reprezentačnej prestávky sme sa zastavili v klube MHK 32, aby sme položili zopár otázok trénerovi Ernestovi Bokrošovi.



Od vášho príchodu na Liptov vaši hráči ukázali veľké víťazstvá. Avšak potom prišla bodová stagnácia. Bol to nejaký útlm pred blížiacim sa záverom?

Ja by som to nenazval útlmom. Je to všetko o efektivite. My sme tam v tých troch zápasoch remizovali a rozhodovalo sa až v nájazdoch. Keby nám to tam padlo, tak sme teraz niekde inde. Hráčom naozaj nemôžem nič zazlievať, v zápasoch makajú, odovzdávajú tam veľa. Ale chýbajú nám tie góly, efektivita v zakončení a kľúčoví hráči, ktorí by to rozhodli.



Aký je stav kabíny po zdravotnej stránke?

Čo sa týka zdravotnej stránky, tak na tom sme trošku horšie, pretože nás kvári maródka. A zároveň stále pretrvávajú zdravotné problémy u Karsumsa, Walegu a Kuruho. A toto nás teraz dosť obmedzovalo.



Do 15. februára je prestupové obdobie, pozeráte sa aj po prípadných posilách?