Po šiestich zápasoch (konečne) víťazný pokrik v kabíne Ruže

Futbalisti MFK Ružomberok výsledkovo otvorili jarný program podľa svojho plánu, keď zdolali Michalovce 1:0 gólom Tomáša Bobčeka.

RUŽOMBEROK. Hoci predchádzajúce dni poriadne mrzlo, trávnik bol, napriek logickým obavám, vo veľmi slušnom stave. „Naši trávnikári odviedli dobrú robotu,“ podotkol k hracej ploche Bobček. Určite pomohla aj špeciálna plachta, ktorá od minulého utorka ihrisko zakrývala.

Využil zaváhanie

Prvú nádejnú príležitosť mali Michalovce, keď v 15. min. po pravej strane prenikol Jánošík, no Peňovi, na- šťastie pre domácich, lopta pri pokuse z desaťmetrovej vzdialenosti vôbec nesadla. V 23. min. Chrien utešenou kolmičkou poslal za chrbát obrany hostí Gereca, ten sa snažil obstreliť vybiehajúceho Száraza, ale trafil iba pravú žrď. O päť minút neskôr dravo do súperovej šestnástky prenikol T. Bobček a tesne minul cieľ. V 39. min. po hrúbke gólmana Szárasa a jeho nedorozumení s obrancom Cekličom Bobček už skóroval do odkrytej brány.

„Počul som, že michalovský brankár zakričal, že ju má (loptu), no usúdil som, že tam môžem byť skôr než on. Tak som preskočil a dal gól," okomentoval rozhodujúci moment stretnutia 21-ročný „hroťák" domáceho mužstva, ktorý prvý raz v súťažnom zápase nastúpil s deviatkou na drese, s číslom, čo doteraz nosil kanonier MFK Martin Regáli, keď ju vymenil za svoju starú štrnástku.