Tatran proti Trnave dlho odolával a držal bod, ale...

Po jeseni posledný tím Fortuna ligy MFK Tatran Liptovský Mikuláš vstúpil do jarnej časti zápasom proti silnej Trnave. A aj keď do 87. minúty držal bod, penalta ich o všetko pripravila.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Futbalisti fortunaligového Liptovského Mikuláša vstúpili do sezóny jarnej časti zápasom 19. kola proti trnavskému Spartaku. A po 90 minútach svietil na tabuli nepriaznivý výsledok 1:2. Liptáci si tak do tabuľky nepripísali žiadne body, pričom teraz je pre nich dôležitý každý jeden, keďže bojujú o záchranu súťaže na hornom Liptove.





Prvý polčas sa niesol v dobrom zápasovom tempe a hra bola pomerne vyrovnaná, aj keď opticky mali navrch hostia, ktorých prišlo do Popradu podporiť takmer 300 trnavských fanúšikov. Aj šance na strelenie gólov boli na oboch stranách, a tak po 45 minútach hry bol stav nerozhodný 1:1.



Druhé dejstvo však už zobrali na svoje kopačky hlavne hostia a domácich Liptákov tlačili. Ale dostať sa za kompaktný obranný val Mikulášanov sa im nedarilo. V 86. minúte ešte všetko nasvedčovalo tomu, že body sa asi budú deliť. Ale následný pád v šestnástke a jasný hvizd hlavného arbitra, ktorý ukazoval na značku pokutového kopu, všetko zmenil. Trnava rozhodla o svojom triumfe v 87. minúte, keď Kristián Koštrna z penalty prekonal brankára Martina Polačka.

Liptovskému Mikulášu patrí stále posledná 12. priečka so stratou siedmich bodov na Skalicu.



Zápas hodnotí tréner Liptákov Marek Fabuľa:

„Myslím si, že vstup do zápasu sme mali aktívny. Hneď zo začiatku sme mali dve štandardky, ktoré sme nevyužili. Súper sa do nejakej veľkej šance dostal až v 11.