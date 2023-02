Odsúdený v Ružomberku si môže mesačne zarobiť aj tristo eur

Zamestnanosť trestancov významne prispela k rozvoju Liptova, ale aj regiónu Oravy a turčianskeho regiónu.

RUŽOMBEROK. Jeden z najstarších ústavov na výkon trestu odňatia slobody na Slovensku slúži deväťdesiat rokov.

Kedysi bola väznica v Ružomberku určená pre samoväzbu a časť ciel vyčlenených na spoločný výkon trestu odňatia slobody.

Od jej vzniku uplynulo deväťdesiat rokov

S výstavbou justičného komplexu začali v roku 1930. O dva roky bola budova s kapacitou sto väzňov slávnostne otvorená. V minulosti boli v Ružomberku väznení mnohí politickí väzni.

Aktuálne sú v ústave odsúdení zaradení do stredného a maximálneho stupňa stráženia. Kapacita väznice je 375 odsúdených mužov.

„V ústave sa nachádza 355 odsúdených mužov, z toho je 268 odsúdených zaradených do stredného stupňa stráženia a 87 do maximálneho stupňa stráženia,“ povedala Monika Kacvinská, hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže. Veková kategória odsúdených je približne od 31 do 40 rokov.

Internet nie je samozrejmosťou

V ružomberskej väznici majú k dispozícii odsúdení štyri posilňovne s rôznymi športovými pomôckami. Na každej chodbe sa nachádzajú dva stolnotenisové stoly. V rámci oddielov im zriadili kultúrne miestnosti, ktoré okrem sledovania televízneho vysielania využívajú aj na skupinové aktivity. Súčasťou ústavu je miestnosť, ktorá slúži na realizáciu umeleckotvorivej činnosti.