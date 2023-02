Shiffrinová triumfovala v "obráku", Petra Vlhová skončila napokon siedma

Petra Vlhová obsadila v obrovskom slalome na MS vo Francúzsku 7. miesto. V stredisku Courchevel/Meribel triumfovala Američanka Mikaela Shiffrinová o 12 stotín pred Federicou Brignoneovou z Talianska. Bronzovú medailu si vybojovala Nórka Ragnhild Mowinckelová (+0,22).

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, Courchevel/Meribel. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v obrovskom slalome na MS vo Francúzsku 7. miesto. V stredisku Courchevel/Meribel triumfovala Američanka Mikaela Shiffrinová o 12 stotín pred Federicou Brignoneovou z Talianska. Bronzovú medailu si vybojovala Nórka Ragnhild Mowinckelová (+0,22).



Fenomenálna americká lyžiarka si vybojovala celkovo siedmy titul svetovej šampiónky, prvý v obrovskom slalome. Predtým triumfovala v slalome v rokoch 2013, 2015, 2017 a 2019, v roku 2019 získala aj titul v super-G. Pred dvoma rokmi v Cortine d´Ampezzo pridala zlato v alpskej kombinácii.

Celkovo má z MS už 13 medailí rovnako ako Švédka Anja Pärsonová. Pred týždňom získala Shiffrinová na prebiehajúcom šampionáte striebro v super-G.

"Bola som trochu nervózna na štarte, ale výsledok je neuveriteľný. Nebolo to jednoduché, domáci fanúšikovia fandili Tesse Worleyovej, ale aj tak im ďakujem za podporu," uviedla šampiónka v cieľových priestoroch.



Práve domáca spolufavoritka Worleyová mala veľkú smolu. Po prvom kole bola druhá a v druhom mala si po celý udržiavala náskok, ale po chybe tesne pred cieľom preteky nedokončila.



Vlhová bola po prvom kole deviata, na jeho víťazku a svoju veľkú rivalku stratila sekundu. V druhom kole neurobila výrazné chyby, ale nemala potrebnú rýchlosť a "Dnešok mi nevyšiel, to je všetko, čo k tomu môžem povedať. Druhé kolo bolo z mojej strany lepšie ako prvé, ale robila som chyby a stratila som čas. A potom je to ťažké doháňať. Taký je šport," povedala slovenská reprezentantka.



Obhajkyňa titulu spred dvoch rokov v obráku Lara Gutová Behramiová skončila na 4. mieste, na bronzový stupienok jej chýbalo 9 stotín.



Okrem Vlhovej sa v obrovskom slalome predstavili predstavili ďalšie dve Slovenky. Rebeka Jančová vo svojej premiére na MS obsadila 32. miesto so stratou 6,76 sekundy na víťazku, Petra Hromcová skončila na 38. priečke (+12,99).



obrovský slalom žien - výsledky:

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 2:07,13 min, 2. Federica Brignoneová (Tal.) +0,12 s, Ragnhild Mowinckelová (Nór.) +0,22, 4. Lara Gutová Behramiová (Švaj.) +0,31, 5. Marta Bassinová (Tal.) +0,80. 6. Mina Fürst Holtmannová (Nór.) +0,92, 7. Petra VLHOVÁ (SR) +0,93, 8. Thea Louise Stjernesundová (Nór.) +1,26, 9. Coralie Frasseová Combetová (Fr.) +1,32, 10. Maryna Gasienicová Danielová (Poľ.) +1,39 ..., 32. Rebeka JANČOVÁ +6,76, ..., 38. Petra HROMCOVÁ (obe SR) +12,99

