Horskí záchranári pomáhali na hrebeni Nízkych Tatier početnej skupine turistov

Na hrebeňovku vyrazila skupina českh turistov v nepriaznivom počasí.

Šéfredaktorka - MY Liptov

LIPTOV. Z piatka na sobotu platila pre horské oblasti výstraha pred vetrom na horách. Skupinu deviatich turistov z Čiech to neodradilo a rozhodli sa pre hrebeňovú túru po Nízkych Tatrách. V piatok podvečer už potrebovali pomoc Horskej záchrannej služby, ktorá po prijatí telefonátu spustila záchrannú akciu. Jeden z členov skupiny sa, podľa hlásenia, zranil v oblasti ramena.

"Skupina sa v tom čase nachádzala v úseku Kotliská – Krížske sedlo a po hrebeni sa pohybovala na snežniciach. Z Jasnej im odišli oproti štyria záchranári . Turisti sa medzitým rozdelili a časť z nich postupovala smerom na Chopok po zimnom tyčovom značení," informovala Horská záchranná služba.

Na hrebeni bolo nepriaznivé počasie, pohyb záchranárov aj turistov komplikovali silný nárazový vietor a hmla.

Skupina sa rozdelila, väčšia skupina do šiestimi ľuďmi mierila na Kamennú chatu, kde mali rezervovaný nocľah. Jeden zo záchranárov tam skupinu odprevadil, ostatní pokračovali na pomoc druhej skupne.

Keď horskí záchranári dorazili na miesto, zistili, že zranený muž nie je schopný samostatne kráčať, pretože mal aj úraz nohy.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Žena, do ktorej narazil v Jasnej lyžiar, je v stabilizovanom stave Čítajte

"Do oblasti preto smerovali z južnej strany Chopku ďalší traja záchranári HZS z oblastného strediska Nízke Tatry aj s transportným prostriedkom. Muža po zateplení a nabalení transportovali do sedla Poľany a odtiaľ na Tri vody, kde im v teréne k rýchlejšiemu presunu zraneného pomohol skúter. Turista bol prevezený do Domu HZS na Otupnom," informovali záchranári.

Tam mu záchranári spravili dodatočné vyšetrenie. Po zostúpení zvyšných dvoch turistov v sprievode horských záchranárov do Jasnej, pokračovali do ubytovacieho zariadenia na vlastnú žiadosť samostatne.