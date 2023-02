Palúdzka ide za svojím postupovým cieľom, pred jarou ešte čakajú posily

Po jeseni na Liptove v siedmej lige je na čele tabuľky FC 34 Palúdzka, ktorá sa netají postupovými ambíciami, aj keď nároky na vstup do krajských súťaží sa zvýšili. Káder nie je kompletný, ale ešte čakajú zahraničné posily.

PALÚDZKA. Futbalisti FC 34 Palúdzka odštartovali zimnú prípravu v oklieštenej zostave pre zranenia, choroby a pre chýbajúcich legionárov. To sa odzrkadlilo aj v prvom prípravnom zápase, ktorý prehrali s Kežmarkom nesmierne vysoko až 0:15. To však nemení nič na tom, že ich plán postupu do kraja je prvoradý a robia všetko preto, aby ho naplnili.



O tom, ako to v Palúdzke aktuálne na začiatku zimnej prípravy vyzerá, sme hovorili s viceprezidentom klubu FC 34 Palúdzka Petrom Kokavcom st.



Poďme sa po nejakej dobe obzrieť za jesennou časťou, kde figurujete na líderskej pozícii...

Stále ju vnímame pozitívne, bola dobrá z našej strany. Aj zloženie kádra bolo slušne poskladané a zároveň legio-nári, ktorí u nás pôsobili, sa ukázalo, že boli rozdieloví hráči. Tiež o tom svedčí aj nominácia z nášho klubu do futbalovej jedenástky roka Liptovského futbalového zväzu.

Na druhej strane, tento výsledok nás zaväzuje k tomu, aby sme bojovali o špicu tabuľky aj v jarnej časti sezóny, ktorá nás teraz čaká.



Kedy ste odštartovali zimnú prípravu a ako napredujete?

Oficiálne sme ju odštartovali 15. januára. No v podstate sme trénovali v tomto štartovom období len v posilňovni a v telocvični, aj pre poveternostné snehové podmienky, ktoré na Liptove vládli. Neskôr sme začali prípravu aj vonku. Respektívne dnes (18. 2.) máme za sebou len 4 tréningy na umelke, z toho sú dva prípravné zápasy.

Ešte podotknem, že každý začiatok, asi nielen u nás, je katastrofálny, predovšetkým čo sa týka počtu hráčov. Zároveň tomu chýba taká chuť trénovať v tých zimných podmienkach, no neskôr sa to rozbehne.



Vrátil by som sa ešte k prvému prípravnému zápasu, ktorý ste s Kežmarkom prehrali vysoko 15:0. Mal súper až takú prevahu?

Neviem, či to skončilo až takto vysoko. Ale súper bol dominantný, to áno. Veď sú lídri vo svojej súťaži o dve ligy vyššie ako my. Ale nie, zas až takú prevahu nie. Na hre to nejak špeciálne vidno nebolo. Skôr išlo o to, že sme mali hosťujúceho brankára zo Srbska, a ten neviem čo robil, ale čo strela – to bol gól. Veľmi zle, to ja by som nejakú tú loptu asi vyrazil lepšie ako on. To bol hlavný problém. A s tým už išla aj morálka nášho mužstva aj efektivita hry dole. Ale zas kvality súpera uznávame.



Stav kádra do jarnej časti, posily, odchody, príchody?

Aktuálny stav kádra je taký istý ako bol v jeseni, teda až na Brazílčana Artura