Tatran zápas nezvládol, strata sa ešte viac prehĺbila

Futbalisti fortunaligového mikulášskeho Tatrana prehrali v zápase 20. kola, keď vycestovali do Trenčína, pričom sa stretli s predposledným mužstvom MFK Skalica. Liptáci prehrali v dôležitom zápase 0:3, keď inkasovali po jednej štandartke a dvoch penaltách.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, TRENČÍN. Duel dvoch tímov zo spodku tabuľky definitívne rozhodol o tom, že Liptovský Mikuláš pôjde do nadstavbovej časti o udržanie sa v súťaži z posledného miesta. Na Skalicu stráca po nedeli už 10 bodov. Do konca základnej časti zostávajú dve kolá.



Zápas sa začal lámať od 36. minúty, keď domáci Skaličania mali výhodu priameho kopu spoza hranice šestnástky, pričom to presne k žrdi trafil Fábry. V prvom dejstve sa Tatran snažil o skorigovania skóre, ale do vyložených gólových šancí sa nedostal.

Do druhého polčasu nastúpili hostia odhodlaní bojovať o dôležité body a priblížiť sa tak k tímom v boji o zotrvanie v súťaži. Žiaľ, ich herný prejav nebol taký, aký by potrebovali. Naopak, Skaličania boli živ-ším tímom a častejšie sa dostávali pred bránu hostí. Ich časté obliehanie vyvrcholilo v 68. minúte, keď mali prvú výhodu pokutového kopu a o desať minút neskôr kopali aj druhý. Oba premenili, a tak bol stav 3:0. Na tento výsledok už mikulášski futbalisti nevedeli reagovať ,a tak v boji o dôležité záchranárske body so Skalicou prehrali.



Po zápase sklamaný mikulášsky tréner Marek Fabuľa povedal:

„Dnes nie je ani čo hodnotiť. Nedokázali sme do zápasu preniesť celotýždňový