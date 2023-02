Ružomberčania poznajú svojich najlepších športovcov

Medzi najlepšími má zastúpenie basketbal, futbal, hokej, plávanie aj volejbal.

RUŽOMBEROK. Na ružomberskej radnici minulú stredu (22. februára) vyhlásili výsledky mestských športových ankiet za rok 2022, tak ako vzišli z hlasovania športovej komisie pri mestskom zastupiteľstve.



Po otvorení milej slávnosti ružomberským primátorom Ľubomírom Kubáňom sme spoznali najlepších jednotlivcov i kolektívy, tentoraz bez poradia. Ocenenia si tiež prevzali významné športové osobnosti, ktoré vlani dovŕšili životné jubileá, a organizátori vyhodnotených podujatí.

Ceny si prevzali Buknová a Fabiš

Z dospeláckej top „päťky“ si osobne ceny prevzali dvaja, basketbalistka Alexandra Buknová a futbalista Lukáš Fabiš. „Minulý rok mal dve rozdielne polovice či sezóny. Tiež bol o dvoch rozličných tímoch. Človek sa musel prispôsobiť zmene, ktorá prišla, a úplne inak sa nastaviť. Určite je to však ďalšia cenná skúsenosť, ktorá vás posúva ďalej,“ opísala dve diametrálne odlišné tváre podkošovej ženskej Ruže jej 23-ročná súčasná kapitánka Buknová, ktorá nedávno bola aj pri postupe slovenského národného tímu na európsky šampionát. MBK sezónu 2021/2022 odohral s piatimi zahraničnými hráčkami, pričom tú aktuálnu ťahá len so Slovenkami a jednou Češkou.



Fabiš, ktorý v lete 2021 prestúpil do Ružomberka z Nitry, bol aj laureátom ankety Jedenástka Fortuna ligy 2021/2022.

„Prvá polovica minulého roka bola úžasná, čo sa týka mňa i celého mužstva. Veď dotiahli sme to až na druhé miesto, čo určite nikto nečakal. Prišlo leto i úspešné úvodné predkolá Konferenčnej ligy so Žalgirisom Kaunas. No po druhom, ktoré znamenalo vypadnutie s Rigou, akoby sa všetko zlomilo. V lige mužstvo začalo viac zbierať remízy a chýbali víťazstvá. Avšak aj po jeseni sme sa udržali tam, kde chceme byť. No stále sa pozeráme predovšetkým hore. To platí aj o mne,“ dal sa počuť 24-ročný pravý obranca.

Za Kánovú, Tišťana a Regáliho prevzali ceny neter, otec a tréner

Obdivuhodnú stolnú tenistku – vozičkárku Alenu Kánovú, držiteľku štyroch paralympijských medailí, siedmich zo svetových šampionátov a jedenástich z majstrovstiev Európy, ktorá vlani získala bronz na majstrovstvách sveta v Španielsku, zastúpila ?15-ročná neter Alexandra Nagyová, keďže ona bola v zahraničí.

Za kanoniera futbalovej Ruže Martina Regáliho, ten od januára t. r. háji farby belgického KV Kortrijk, cenu prevzal hlavný kouč mužstva spod Čebraťa Peter