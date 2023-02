Tatran po prehre v Banskej Bystrici odvolal trénera Fabuľu

MFK Tatran Liptovský Mikuláš ma za sebou aj tretí zápas jarnej časti Fortuna ligy, žiaľ, body si opäť nepripísal. Zlé výkony sa podpísali aj na tom, že vedenie klubu odvolalo trénera M. Fabuľu.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, BANSKÁ BYSTRICA. Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica zdolali v 21. kole Fortuna ligy doma na Štiavničkách posledný MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:0.



Liptáci si body ani v treťom zápase jarnej časti Fortuna ligy nepripísali, aj keď ich hra už bola o čosi lepšia ako v predošlom zápase so Skalicou. Žiaľ, s len jednou strelou na bránu súpera nemôžu pomýšľať na dobrý výsledok. Domáca Dukla mala v zápase herný prejav aj držanie lopty na svojej strane a zápas si podržali až do konca.



Mikulášania sú stále beznádejne poslední so stratou desiatich bodov na predposlednú Skalicu.

Po tomto zápase Tatran ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Marekom Fabuľom, ktorý končí len po 3 fortunaligových zápasoch.

Hlasy po zápase:

Mikulášsky tréner Marek Fabuľa: „Takýto zápas sa veľmi ťažko hodnotí, pretože máme nejaký koncept a takouto lacnou chybou sme sa opäť dostali pod tlak. Následne ten výsledkový tlak hráči nevedia prehrýzť a potom sa už hrá veľmi ťažko. Pracovali sme na tom celý týždeň, ale nie, a nakoniec tá hra nebola dobrá. A už aj keď sme sa dostali k súperovej bráne, hráči sa boja vystreliť alebo čo, bez striel sa hrať a vyhrať proste nedá.“



Trénera sme sa následne opýtali, čo ďalej, s akou taktikou pôjdu ďalej. Na túto otázku sme dostali ráznu odpoveď:

„Ja som po tomto zápase na Tatrane skončil. Takže ako ďalej, to sú už otázky na vedenie klubu.“

(Oficiálne stanovisko klubu MFK Tatran sme do uzávierky našich novín nedostali, pozn. redaktora.)

Martin Polaček, brankár L. Mikuláša:

„My sme mali iba jednu strelu medzi žrde, takže to je ťažké niečo ukopať. Musíme viac bojovať, aby sme sa dostali k šanciam a premenili ich na góly. Verím, že budeme kompaktnejší a lepšie komunikovať na ihrisku. Chcel som pomôcť tímu, som vysoký a do centrov chodím rád, či už sa stane chyba, alebo nie. Chcel som pri prvom góle vyboxovať loptu, no nepodarilo sa a beriem to na seba. Ten druhý gól trafil Balič z voleja, klobúk dole pred ním. Nevidel som vôbec loptu. Škoda, že mi prešla popod ruky, lebo som na ňu zareagoval, no iba ťažko som mohol spraviť niečo viac.“



MFK Dukla Banská Bystrica – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:0 (1:0)

Góly: 20. Rymarenko, 51. Balič.

Rozhodovali: Kráľovič – Hancko, Bednár,

ŽK: Pavišič (L. Mikuláš).

Liptovský Mikuláš: Polaček – Popovič, Tumma, Spychka, Nečas – Gerát – Laura (56. Voško), Pavišič, Steinhübel (56. T. Staš) – Dedič, Jendrišek (56. Gaži)

