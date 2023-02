Stanislav Bomba si ako prvý Lipták prevzal zlatý odznak SFZ

Dlhoročný futbalový rozhodca, dnes delegát a mentor mladých rozhodcov Stanislav Bomba, bol ocenený SFZ zlatým odznakom. Ocenenie si prevzal, ako prvý Lipták vôbec.

LIPTOV. Zlatý odznak Slovenského futbalového zväzu udelil SFZ Stanislavovi Bombovi pri príležitosti jeho životného jubilea (70) za dlhodobú a obetavú prácu pre slovenský futbal.



Bomba po prevzatí zlatého odznaku povedal:

„V detstve a mladosti si vytvárame hodnotový rebríček, tvoríme si svoje ego, aby sme dokázali fungovať vo svojom prostredí. A je len na nás, aký život si vy-berieme. Dobrá povesť je druhý majetok, ak chcete v živote niečo dostihnúť, sú tu určité modely správania, ktoré nás posúvajú v živote tam, kde chceme nájsť svoj komfort.

Vo futbale som našiel druhý zmysel života a spriaznenú dušu. Investoval som svoj čas do futbalu a ten mi to vrátil v tejto podobe. Každé ráno každý z nás dostane na svoje konto 24 hodín a je len na nás, čo s nimi urobíme. Kvalita môjho života bola o dobrých vzťahoch, preto ponúkam názor, buď si ho osvojíte, alebo naň zabudnete:

Aby všetky vzťahy fungovali, musíte sa zamerať na to, čo si na tých druhých vážite, nie na to, čo nám na nich vadí. Lebo život ma naučil, že trvalý kompromis možno dosiahnuť len v priateľských podmienkach, a verte mi, najväčším darom, ktorý môžete dať sám sebe, je niekomu odpustiť. A preto si užívam túto krásnu jeseň svojho života.

