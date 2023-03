Po roku aktívnej pomoci Ukrajine si našiel na aute rozrezané pneumatiky

Miera rozosievania nenávisti bola dávno prekročená, tvrdí aktivista Kolínský.

LIPTOV. Jiří Kolínský je známy liptovský aktivista. Už rok neochvejne pomáha spolu s priateľmi ľuďom na Ukrajine, ktorých zasiahla vojna rozpútaná Ruskou federáciou. Neustále hľadajú spôsoby, ako získať peniaze a materiálnu pomoc, potom hľadajú cesty, ako to všetko dopraviť do vojnových zón. Pomoc z Liptova putuje do oblastí, kde v okruhu desiatich kilometrov vybuchujú bomby a počuť ostreľovanie.

Pamätáte si, aký bol pre vás 24. február 2022? Čakali ste, že Rusko napadne suverénny štát?

Ten deň si pamätám presne, pretože ako bývalý novinár zahraničnopolitickú situáciu pravidelne sledujem, Rusko som precestoval a mám tam aj známych. Spozornel som na jeseň 2021, keď sa množili informácie o obrovskom množstve vojakov, ktorí sa presúvali k ukrajinským hraniciam v Rusku a Bielorusku. Už vtedy mi bolo jasné, že dôjde k vojne, aj keď si to veľa ľudí nepripúšťalo. Chápem, že nie každý vidí súvislosti, ale v podstate na to netreba extrémne veľký intelekt, stačí len trocha nakopnúť.

Vezmite si, že sa niekde presťahuje 200-tisíc ľudí, ako sa to stalo v Rusku. Je to obrovská masa ľudí. A teraz pre všetkých týchto ľudí zabezpečujete všetko, napríklad ubytovanie, stravu, vodu, musíte vyriešiť odpad.

Keď sa robia vojenské cvičenia, tak sú v desiatkach tisíc ľudí, lebo je to veľmi zložité na zásobovanie a logistiku, nehovoriac o výzbroji a uniformách. Keď sa niekto rozhodne takto sústrediť niekoľko sto tisíc ľudí, tak jasné, že to nebude vojenské cvičenie. Jedinou otázkou bolo, kedy Rusko zaútočí na Ukrajinu.

Ako pomôcť Ak chcete pomôcť naším susedom v Ukrajine, deťom, ženám, otcom, seniorom i hendikepovaným, môžete podporiť občiansku iniciatívu Liptov pre Ukrajinu cez transparentný účet. Jiří Kolínský

Čo ste urobili ako prvé?

Na Ukrajine mám dlhé roky priateľov. Jeden z nich je Bogdan, s ktorým sa poznám jedenásť rokov. Hneď ako som sa vrátil z práce domov, telefonoval som mu a zisťoval, či sú on a jeho rodina v poriadku.

Ponúkol som mu, že ak sa cítia ohrození, tak môžu prísť bývať ku mne alebo vybavím ubytovanie v Liptovskom Mikuláši. Žije v Zakarpatskej oblasti, v meste veľkom asi ako Liptovský Hrádok, ktoré leží v tesnej blízkosti rumunskej hranice. Povedal mi, že u nich je veľmi malé riziko náletu alebo útoku, pretože by stačila malá chybička a do vojny by bola zainteresovaná Severoatlantická aliancia.

Uzavreli sme to tak, že mi povie, čo budú ľudia na Ukrajine potrebovať, a my to tam dovezieme.

V rozhovore sa ďalej dočítate: Ako vyzerá cesta pomoci z Liptova na Ukrajinu,

ako sa žije vo vojnových oblastiach, kam posielajú Liptáci pomoc,

čo ovplyvnilo ochotu ľudí na Slovensku pomáhať vojnou zasiahnutej krajine,

kto je za to, podľa aktivistu, zodpovední,

ako reagoval, keď si našiel ráno rozrezané pneumatiky na súkromnom aute.

Takže rozhodnutie pomáhať ľuďom zasiahnutým vojnou prišlo takmer okamžite.

Už hneď v ten večer som vedel, že budeme pomáhať, ale nevedeli sme, ako to urobíme. Na začiatku sme boli štyria, dvaja muži a dve ženy.

Nakoniec sme sa rozhodli, že budeme pokračovať v občianskej iniciatíve, s ktorou som už mal skúsenosti od roku 2018, keď sme začali organizovať občianske zhromaždenia Za slušné Slovensko. Vyšlo nám to ako najrýchlejšia aj flexibilnejšia forma nejakého organizovania sa a okamžitej pomoci.