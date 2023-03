Liptovskomikulášski plavci zbierali cenné medaily

V 1. kole severoslovenskej plaveckej lige mal zastúpenie aj mikulášsky plavecký oddiel NANTI.

LIPTOVSKÝ MIKUÁŠ. Z pretekov si odniesli plavci z oddielu NANTI niekoľko medailí a jedna zo spokojných tréneriek, ktorá je zároveň predsedníčkou klubu, Lenka Kapitánová, nám v rozhovore povedala svoje dojmy po pretekoch. Priblížila aj fungovanie plaveckého oddielu.

Ako hodnotíte úspech Tomáša Kožáka, ktorý si z pretekov odniesol až päť medailí?

Tomáško mal štyri prvé miesta a jedno druhé. Je to super. Niektoré časy si zlepšil a niektoré zas pohoršil, pre zranenie. Mal zlomený prst a sprevádzalo ho to počas ostatných týždňov. Sme veľmi radi, že aj napriek ťažkostiam, ktoré mal ,to dopadlo práve takto. Tomáš má chuť a vôľu, čo mu pomáha spolu s tréningom k úspechom. Treba spomenúť, že niektoré z detí plávajú len polroka. Klobúk dole pred nimi, že dosiahli takéto úspechy.

Taktiež Simona Chrenová si vybojovala tri medaile, dve bronzové a jednu zlatú. Pevne veríme, že sa nám rysuje, podobne ako pri Tomášovi, ďalšia plavecká nádej a že ju to bude baviť. Dorota Jurčová je tiež veľmi sľubná pretekárka, no nezúčastnila sa zo zdravotných dôvodov.